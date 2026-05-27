Las obras para transformar el Campu les Vares, en Cangas de Onís, comenzarán en septiembre

El sustancial cambio de la transformación del denominado por los lugareños como Campu Les Vares, localizado en el barrio de Cangas de Arriba, "para convertirlo en un espacio más verde, accesible y pensado para las personas, recuperando un entorno histórico clave de Cangas de Onís y mejorando la calidad urbana del concejo", está cada vez más cerca, pues, el Ayuntamiento, liderado por el popular José Manuel González Castro espera licitar la actuación a principios del mes de julio y, si nada se tuerce, dar comienzo las ansiadas obras en el septiembre del presente año 2026. "Esta actuación supone una inversión cercana a los 480.000 euros, una apuesta real hacia la mejora de nuestros barrios", puntualizó el regidor cangués.