La piscina municipal de Cangas de Onís estará operativa del 15 de junio al 15 de septiembre

La empresa Salta, se encargará durante estos dos próximos años de la gestión de la piscina municipal de Cangas de Onís, asentada sobre terrenos del antiguo campo de fútbol Santa Cruz, cerca del nuevo edificio del Instituto de Educación Secundaria Rey Pelayo y, por supuesto, a escasos metros de distancia de la vetusta ermita de Santa Cruz. A lo contratado habitualmente (recepción, monitores, socorristas, coordinación, bar y limpieza) se añade, como novedad, el tratamiento y mantenimiento del agua de los vasos. La apertura al público de la instalación, como ya viene ocurriendo en las últimas temporadas estivales, será del 15 de junio al 15 de septiembre, ofertando cursos de natación durante los meses de julio y agosto.