La planta de estiércol de Ortigueru, en Cabrales, verá incrementado su presupuesto hasta 1,1 millones
La instalación recogió 4.123.690 kilos de cuchu en 2025, de los que se obtuvieron otros 1.756.970 de abono para cultivos agrícolas
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destina 1.105.155 euros a la explotación, mantenimiento y conservación de la planta de gestión de estiércol de Ortigueru (H.ortigueru), en Cabrales. El presupuesto destinado al contrato de explotación por un año, con posibilidad de prórroga por dos más, se eleva un 15% respecto al anterior.
Esta infraestructura, promovida por el Gobierno de Asturias para dar respuesta a la problemática ambiental derivada de la eliminación irregular del cuchu, es la primera instalada en la comunidad y supone un servicio clave para el adecuado tratamiento de los residuos ganaderos.
La planta transforma el estiércol en material orgánico aprovechable mediante un sistema de compostaje, basado en tecnología de aireación forzada, que favorece su descomposición y maduración. El resultado es un producto que puede reutilizarse como abono en cultivos agrícolas.
Economía circular
Además de su función ambiental, enmarcada en la apuesta del Principado por la economía circular, ya que permite utilizar de manera eficiente los residuos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, la instalación sirve como modelo para estudiar la viabilidad de un sistema centralizado de gestión de residuos ganaderos.
Cada año trata de media más de 4.000 toneladas de cuchu. En 2025 se recogieron 4.123.690 kilos, de los que se obtuvieron otros 1.756.970 de material compostado, equivalente al 42,6% del total. Este material se distribuyó posteriormente entre ganaderías, ayuntamientos y Cogersa.
El servicio está dirigido a explotaciones ganaderas de Cabrales y concejos cercanos. Para su funcionamiento, la planta cuenta con maquinaria propia del Principado, utilizada tanto para la recogida del estiércol en las explotaciones como para las labores diarias de tratamiento y mantenimiento de las instalaciones.
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