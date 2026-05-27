Las vacas de Llanes son aficionadas a bañarse en el mar Cantábrico: las imágenes en la playa de Cuevas de Mar que lo demuestran

En plena ola de calor en Asturias, hasta las vacas bajan a la playa para refrescarse. El pasado fin de semana, se vio a un grupo de xatas en el arenal de Borizu, en Llanes. Las imágenes se hicieron virales, a raíz de la Cofradía de Pescadores compartiese un vídeo en sus redes sociales.

Sin embargo, la estampa no es tan inusual como parece. A las vacas llaniscas les gusta bañarse en el Cantábrico, como demuestran unas instantáneas hechas hace año y medio por el fotógrafo Javier Celorio. En ellas se ven a cinco vacas en la arena de Cuevas de Mar. En aquella ocasión, algunas incluso se metieron en el mar para refrescar ante las altas temperaturas.

Vacas en la playa de Cuevas de Mar, en Llanes / Javier Celorio

Aprovechando esta ola de calor, Javier Celorio compartió esas fotos en sus redes sociales. "¿Quién dijo que a la playa solo se va a tomar el sol? En mi última escapada con la camper por Asturias, terminé en la Playa de Cuevas del Mar y me encontré con este comité de bienvenida tan particular. Al principio nos miramos con curiosidad, pero en cuanto saqué la cámara, se convirtieron en las modelos perfectas. Ni en mis mejores años de fotografía de bodas tuve unas protagonistas tan espontáneas", escribió.

Más de 35 grados

Asturias lleva una semana bajo una ola de calor extremo, batiendo todos los récords de temperaturas para un mes de mayo. La peor jornada fue la del pasado viernes cuando Mieres alcanzó una máxima de 36,3 grados. Este miércoles, el Principado llegó hasta los 35,7 grados en Mieres. Por detrás, en el ránking de temperaturas más altas, se situaron Salas con 34,7, Gijón con 34,6 y Pola de Somiedo y Tineo con 34,1. La capital se quedó en los 33,5.

Debido a estas máximas del todo inusuales, el Ministerio de Sanidad ha puesto en máxima alerta, al rojo vivo, a 37 concejos por "riesgo alto" para la salud de su población. Un instituto del concejo de Oviedo, además, se ha convertido en el primer centro educativo de la historia en suspender las clases presenciales este miércoles, tras atender su petición la Consejería de Educación.

Tras siete días con los termómetros por encima de los 30 grados, la región irá poco a poco volviendo a la normalidad, volviendo a ser primavera. Así y según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas bajarán de aquí al fin de semana más de diez grados de golpe. Gijón pasará de los 34,6 grados registrados hoy a los 23 del sábado. De igual forma, el mercurio en Oviedo se desplomará de los 33,5 de este miércoles a los 22. En cualquier caso, este descenso térmico será pasajero.