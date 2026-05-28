La amenaza del lobo merma un 22% el número de reses inscritas en los montes públicos de Onís 

El lobo es, un año más, la principal causa de la drástica disminución del número de cabezas de ganado en los montes de utilidad pública del concejo de Onís. En solo dos años, se ha registrado un 22 por ciento menos de ganado en los montes de utilidad pública (MUP) del concejo.

El Ayuntamiento de Onís aprobó días atrás, en la junta anual de pastos, la relación de ganaderos que harán uso de pastizales este año en los MUP. Este año, según ha decidido el equipo de gobierno, que encabeza José Manuel Abeledo (PSOE), los ganaderos estarán exentos del pago de las tasas por aprovechamiento de pastos.

Menos ganaderos y menos reses

Los ganaderos del concejo se han repartido un total del 1.034 hectáreas en el Puerto Alto y 1.116 en el resto de montes públicos del concejo. Las cuentas revelan que se reduce un año más el número de ganaderos y de cabezas de ganado que pastarán este año 2026 en los montes de utilidad pública de Onís. En total aprovecharán los MUP del concejo de Onís un total de 42 ganaderos, dos menos que el año pasado y siete menos que en 2024.

Además, solo 27 ganaderos mandarán su ganado a los pastos del Puerto Alto del parque nacional de los Picos de Europa. ¿La razón? "El miedo a los daños causados por el lobo", según han destacado fuentes municipales.

Quemas controladas

Los 42 ganaderos que harán este año uso de los pastos en el concejo suman 2.948 cabezas de ganado. Son 2.096 de bovino, 308 de ovino, 369 de caprino y 175 de equino. Sigue, por lo tanto, la disminución de ganado. Así, en 2025 se contabilizaron 3.029 animales: 2.186 cabezas de bovino, 367 de ovino, 331 de caprino y 165 de equino. El bajón es aún mayor respecto de 2024 cuando, se registraron 3.785 cabezas de ganado: 2.638 de bovino, 527 de ovino, 478 de caprino y 142 de equino.

En la junta anual de pastos también se trataron otros asuntos, como la necesidad de agilizar las quemas controladas pendientes en la zona de Cabriera, Pradillu y Violéu y los desbroces del Cantu La Robellada, donde se desbrozarán 10 hectáreas a retroaraña.

Fondos europeos

También se analizó el nivel de ejecución de las obras financiadas con fondos europeos y a ejecutar por el Ayuntamiento de Onís y el parque nacional de los Picos de Europa. Son actuaciones financiadas mediante el Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia de la Unión Europea.

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Entre las obras pendientes de ejecutar se incluyen la construcción de una manga ganadera en Ibéu, la mejora del acceso de Buferrera a Belbín o la construcción de una fosa séptica en las queserías de Belbín. Entre las obras ya ejecutadas están la construcción de dos abrevaderos en el potrero de Soñín y La Güelga, el desbroce de 10 hectáreas en el Puerto Bajo o la construcción de una barrera canadiense en la pista del basurero, en Benia.