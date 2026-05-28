Liga asturiana de bolo palma
Colombres y Cué mantienen el pulso por el liderato
Este domingo 31 de mayo, a partir de las 16:00 horas, se celebrará la fase final del Campeonato de Asturias de tercera categoría de esta modalidad en la bolera de Bustio (Ribadedeva)
LNE
La duodécima jornada mantuvo la igualdad en la cabeza de la clasificación tras las victorias de Colombres y Cué, que siguen separados por un solo punto. Colombres se impuso con claridad por 1-5 en su visita a Miguel Purón y conserva el liderato, mientras que Cué respondió con otro contundente 0-6 ante Herrerías.
Pancar también salió reforzado de la jornada tras vencer por 2-4 a Bustio y mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Por su parte, La Cortina no pasó del empate (3-3) ante una correosa La Mazuga. Descansó Peñamellera Baja.
Colombres sigue liderando la clasificación con 17 puntos, seguido por Cué con 16 y Pancar con 15. La Cortina se sitúa con 13 puntos, Bustio con 12, La Mazuga con 6, Peñamellera Baja con 6, Herrerías con 5 y Miguel Purón con 4.
Próxima jornada
Jornada 13
La Mazuga – Cué
La Cortina – Peñamellera Baja
Colombres – Bustio
Pancar – Herrerías
Descansa: Miguel Purón
Por otro lado, este domingo 31 de mayo, a partir de las 16:00 horas, se celebrará la fase final del Campeonato de Asturias de bolo palma, tercera categoría, en la bolera de Bustio, organizado por la Peña Bolística Nuestra Señora del Carmen de Bustio.
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