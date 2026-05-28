Colombres y Cué mantienen el pulso por el liderato

La duodécima jornada mantuvo la igualdad en la cabeza de la clasificación tras las victorias de Colombres y Cué, que siguen separados por un solo punto. Colombres se impuso con claridad por 1-5 en su visita a Miguel Purón y conserva el liderato, mientras que Cué respondió con otro contundente 0-6 ante Herrerías.

Pancar también salió reforzado de la jornada tras vencer por 2-4 a Bustio y mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Por su parte, La Cortina no pasó del empate (3-3) ante una correosa La Mazuga. Descansó Peñamellera Baja.

Colombres sigue liderando la clasificación con 17 puntos, seguido por Cué con 16 y Pancar con 15. La Cortina se sitúa con 13 puntos, Bustio con 12, La Mazuga con 6, Peñamellera Baja con 6, Herrerías con 5 y Miguel Purón con 4.

Próxima jornada

Jornada 13

La Mazuga – Cué

La Cortina – Peñamellera Baja

Colombres – Bustio

Pancar – Herrerías

Descansa: Miguel Purón

Noticias relacionadas

Por otro lado, este domingo 31 de mayo, a partir de las 16:00 horas, se celebrará la fase final del Campeonato de Asturias de bolo palma, tercera categoría, en la bolera de Bustio, organizado por la Peña Bolística Nuestra Señora del Carmen de Bustio.