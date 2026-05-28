La comarca del oriente, centro de atención del voleibol infantil femenino del país
Llanes, Posada, Ribadesella y Arriondas (Parres) acogerán el Campeonato de España, este fin de semana
El polideportivo municipal de Llanes albergó esta mañana, miércoles, la presentación del Campeonato de España Infantil Femenino de Voleibol, que se disputará desde hoy, miércoles, hasta el domingo, en los polideportivos de Llanes, Posada, Ribadesella y Arriondas (Parres), bajo organización de la AD Playas de Llanes y la Federación de Voleibol del Principado de Asturias.
El acto contó con la presencia del alcalde de Llanes, Enrique Riestra; el teniente de alcalde, Juan Carlos Armas, y la concejala de Deportes, Mónica Remis; así como el presidente de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, Luis Ángel Ruenes Argüelles, compartiendo mesa con representantes federativos autonómicos y nacionales.
Los 32 mejores equipos de España
El Campeonato contará con la participación de los 32 mejores equipos del país, que lucharán por el título que conquistó CVB Barça ante UCAM Torrejón, mientras que el tercer lugar del podio lo ocupó EDM Voleibol Tomares que superó a CV Torrelavega en la lucha por el bronce. La cita llanisca supondrá la llegada de más de 520 deportistas y técnicos, además de familiares, acompañantes y aficionados.
El equipo anfitrión, la AD Playas de Playas, quedó encuadrado en el Grupo A, junto a las madrileñas del Assa Abloy Sanse, las riojanas del Ocisa CVC Logroño y las castellano-leonesas del Hospital Latorre Sporting. También participarán en el evento otros dos conjuntos asturianos: Colegio San Ignacio de Oviedo y CDV Inmaculada de Gijón.
Durante cinco días, las localidades de Llanes, Posada, Ribadesella y Arriondas serán sede de una competición que no solo tiene un importante valor deportivo, sino también un marcado impacto social, turístico y económico para toda la comarca oriental.
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