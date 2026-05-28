La Guardia Civil recaba nuevas pruebas y reactiva los interrogatorios para resolver el caso del ganadero asesinado en Ribadesella
Los investigadores vuelven al lugar de los hechos para hablar con varios testigos y con la viuda del acusado
Agentes de la Guardia Civil se personaron en la mañana de este miércoles en la vivienda en la que en septiembre del año pasado fue asesinado a golpes José Antonio Otero Toraño, el propietario de la ganadería Maella de Ribadesella, popularmente conocido como “Toño”. Según ha podido saber este periódico, los funcionarios de la Benemérita interrogaron a varios testigos y recabaron nuevas pruebas en el lugar del suceso, en donde también se les vio hablando con la viuda de la víctima, María del Mar Berjón.
Fuentes cercanas al caso aseguran que la investigación del crimen acaba de entrar en su recta final. En este sentido, hace varios meses los agentes recibieron e incorporaron al atestado del caso el testamento del fallecido, una de las piezas claves de la investigación. En sus últimas voluntades, el ganadero dejaba todos su bienes a su pareja, la mujer en la que la Guardia Civil había puesto el foco tras el extraño asesinato del fallecido. María del Mar Berjón tramitó entonces la ejecución del seguro de vida que había firmado la pareja y que le había permitido amortizar la hipoteca de la casa en la que tuvo lugar el crimen.
En un primer momento, la viuda aseguró que la noche del asesinato habían entrado en su casa varios encapuchados que, según su relato, habrían atacado al ganadero. La mujer aseguró que esos dos desconocidos habían atacado a “Toño” a la salida de su domicilio, situado en Cueves, en el municipio de Ribadesella. La investigación tomaría un nuevo rumbo apenas unas semanas después del suceso, cuando la cuñada del fallecido, Magdalena Berjón, cambió su versión inicial de los hechos. A pesar de que en un primer momento aseguró que se encontraba en la casa cuando el ganadero fue asaltado, dando validez al testimonio de su hermana viuda, la mujer rectificó después acudiendo al cuartel de la Guardia Civil de Gijón, en donde aseguró entonces que ella solo había visto al ganadero ensangrentado en el suelo y a su hermana junto a él. Le preguntó a su hermana que había pasado y esta le dijo que dos encapuchados habían atacado a Toño Otero. “No puedo saber lo que pasó porque no lo vi”, relató la mujer.
A lo largo de estos meses, la Guardia Civil ha recabado numerosas pruebas para intentar aclarar el asunto. Los agentes de la Benemérita han rastreado las cámaras del lugar del suceso y han tomado declaración a decenas de testigos cuyo testimonio se ha incorporado a los autos del caso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
- Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
- Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
- Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
- Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él