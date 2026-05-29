Un escape de gas vuelve a desatar la alarma en el edificio de Vipasa en Nueva (Llanes)

El jueves por la noche, una fuga de gas volvió a disparar la alarma en el bloque de viviendas sociales de Vipasa en Nueva de Llanes, donde los vecinos tuvieron que pedir la intervención de la Policía Local, la Guardia Civil, los bomberos y un técnico desplazado desde Gijón.

El incidente se registró en la vivienda que continúa ocupada ilegalmente, la única que, según una de las residentes afectadas, sigue sin ser tapiada. Según indica Margarita Puerta, una de las vecinas del inmueble, el ocupante manipuló presuntamente los tubos de cobre de la instalación de gas provocando una fisura.

El conflicto se arrastra al menos desde diciembre de 2025, cuando Vipasa denunció en el juzgado la ocupación ilegal de dos pisos del antiguo cuartel de la Guardia Civil y los vecinos comenzaron a movilizarse por los problemas de convivencia.

Riesgo por el escape

Puertas relata que el olor a gas ya se había percibido la noche anterior, pero que este jueves, al regresar a casa sobre las 22.00 horas, la situación era mucho más grave.

"Había un olor a gas tremendo", resume la residente, que añade que los servicios movilizados "estuvieron a un tris de desalojarnos" y no abandonaron el edificio hasta las 00.30 horas, después de que el técnico cortase el suministro en ese piso. Según su relato, la fuga se originó después de que el ocupante "manipulara los tubos de cobre", aunque los vecinos desconocen si lo hizo para llevarse el material o "hacernos una faena".

Una casa sigue abierta

La vecina explica que una de las dos viviendas ocupadas ya fue desalojada y tapiada, pero que la otra continúa accesible y sin asegurar. "La otra vivienda que habían ocupado vinieron a tapiarla, pero esta, aún no", señala Puertas, que añade que la vivienda ocupada no está cerrada: "tú empujas la puerta y entras, porque rompieron la cerradura". También sostiene que a pesar de haber sorprendido al okupa rompiendo la cerradura y el cerrojo de los contadores, no se haya hecho nada para frenar la situación.

Pendiente del juicio

Los vecinos están ahora a la espera del procedimiento judicial abierto por Vipasa contra el ocupante de esa vivienda, un proceso que la empresa pública ya tenía activado dentro de la vía penal para recuperar los inmuebles afectados por la ocupación. Puertas calcula que esta persona lleva en el piso "tres o cuatro meses" y teme que el conflicto se prolongue porque, según dice, "él agotará los tiempos, porque no se piensa ir". A finales de abril, el Principado sostenía que la recuperación de las viviendas dependía de los tiempos judiciales y defendía que Vipasa había actuado con celeridad y coordinación institucional.

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Miedo y desgaste

Más allá del frente judicial, el episodio del gas ha acentuado la sensación de inseguridad en el edificio. Puertas asegura que desconocen incluso cómo esa vivienda disponía de suministro, puesto que el anterior inquilino no tenía servicios activos, y apunta a la posibilidad de un enganche irregular. "Es un sinvivir", lamenta la vecina, que relata además el impacto emocional que la situación está causando en su familia y en el resto de residentes.