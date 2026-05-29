Llanes suma 20 playas sin humo y logra el distintivo de Municipio Oro

Llanes ha incorporado 20 de sus playas a la Red Asturiana de Playas Sin Humo y ha recibido por ello el distintivo de Municipio Oro, en un acto celebrado este jueves en el Ayuntamiento coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco. La adhesión sitúa al concejo entre los municipios asturianos con mayor presencia en esta iniciativa de promoción de hábitos saludables y protección ambiental.

La ceremonia tuvo lugar a las 11.30 horas en el Salón de Plenos y estuvo presidida por el alcalde, Enrique Riestra Rozas, y la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra Rielo. También participaron la concejala de Servicios Sociales, Salud y Playas, Priscila Alonso; la jefa de Servicio de Planificación en Salud Mental y Adicciones, Purificación Saavedra Pose, y el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, Julio Manuel González Zapico.

Distinción

Durante el acto se presentó de forma oficial la Red de Playas Sin Humo de Llanes, integrada por 20 arenales del concejo. La consejera hizo entrega del diploma acreditativo de Municipio Oro, que recogió la concejala Priscila Alonso en representación del Ayuntamiento.

Tras la recepción institucional, las autoridades se desplazaron a pie hasta la playa del Sablón, donde descubrieron la nueva señal informativa de la red. En la actividad participó además alumnado de 6º de Primaria del Colegio Público Peña Tú, que desarrolló acciones de sensibilización sobre los beneficios de los espacios sin humo y la desnormalización del consumo de tabaco.

Salud pública

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, subrayó durante el acto: "Hoy damos un paso firme hacia un concejo más saludable y sostenible. Nuestras playas no solo son un tesoro natural, sino también un espacio de convivencia y respeto. La adhesión de estas 20 playas es un ejemplo de compromiso ciudadano e institucional".

La iniciativa busca proteger a la infancia y a la juventud frente al tabaquismo y a los nuevos productos de tabaco, además de favorecer entornos públicos más limpios. La medida tiene carácter educativo y de concienciación, sin régimen sancionador, en línea con el modelo aplicado en el resto de municipios adheridos.

Arenales incluidos

Las playas llaniscas incorporadas a la red son El Sablón, Andrín, Antilles, Ballota, Barru, Borizu, Buelna, Cuevas del Mar, Guadamía, La Huelga, Las Cámaras, Palombina, Poo, San Antolín, San Antonio, San Martín, Torimbia, Toranda, Toró y Vidiago, también conocida como Bretones o Novales.

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Con la entrada de Llanes, la Red Asturiana de Playas Sin Humo alcanza 65 arenales en 14 municipios. El acto concluyó a las 12.15 horas con una clausura institucional centrada en el compromiso con la salud colectiva y el respeto al medio ambiente.