La Asociación Juntos por Cangas urge "soluciones" para gestionar el verano en la Olla de San Vicente

En la Asociación Juntos por Cangas se muestran preocupados ante la falta de medidas y de planificación para afrontar, una vez más, la temporada de verano en el bucólico paraje de la Olla de San Vicente. "A escasos días del inicio del verano, todo apunta a que volveremos a sufrir las mismas imágenes de descontrol, colapso, suciedad y falta de civismo que llevamos meses denunciando públicamente", dicen.

Durante todo el año han advertido de la necesidad de actuar con previsión, responsabilidad y coordinación. Sin embargo, consideran que la inacción y la ausencia de liderazgo político vuelven a poner en riesgo uno de los espacios naturales y turísticos más importantes del concejo de Cangas de Onís.

"No se trata de estar en contra del turismo. Todo lo contrario. El turismo es una fuente de vida, economía y oportunidades para Cangas. Pero precisamente por eso, porque queremos un turismo sostenible y respetuoso, es imprescindible poner orden y sentido común en la gestión de nuestros espacios públicos", insisten desde la Asociación vecinal.

"Ordenar no es prohibir. Regular no es atacar al visitante. Cuidar nuestros pueblos y espacios naturales significa proteger su convivencia, su imagen y su futuro. La dejadez institucional no puede convertirse en la norma mientras vecinos y visitantes sufren las consecuencias del abandono y la improvisación", aseguran.

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Desde Juntos por Cangas "exigen voluntad política real, coordinación entre administraciones y medidas eficaces que permitan compatibilizar turismo, convivencia y conservación. La Olla de San Vicente no puede seguir siendo cada verano el reflejo de la falta de gestión. Cangas merece planificación, respeto y soluciones", explican.