La Asociación Juntos por Cangas urge "soluciones" para gestionar el verano en la Olla de San Vicente
El colectivo vecinal exige voluntad política para evitar otra campaña estival de caos en ese singular enclave natural de Cangas de Onís
En la Asociación Juntos por Cangas se muestran preocupados ante la falta de medidas y de planificación para afrontar, una vez más, la temporada de verano en el bucólico paraje de la Olla de San Vicente. "A escasos días del inicio del verano, todo apunta a que volveremos a sufrir las mismas imágenes de descontrol, colapso, suciedad y falta de civismo que llevamos meses denunciando públicamente", dicen.
Durante todo el año han advertido de la necesidad de actuar con previsión, responsabilidad y coordinación. Sin embargo, consideran que la inacción y la ausencia de liderazgo político vuelven a poner en riesgo uno de los espacios naturales y turísticos más importantes del concejo de Cangas de Onís.
"No se trata de estar en contra del turismo. Todo lo contrario. El turismo es una fuente de vida, economía y oportunidades para Cangas. Pero precisamente por eso, porque queremos un turismo sostenible y respetuoso, es imprescindible poner orden y sentido común en la gestión de nuestros espacios públicos", insisten desde la Asociación vecinal.
"Ordenar no es prohibir. Regular no es atacar al visitante. Cuidar nuestros pueblos y espacios naturales significa proteger su convivencia, su imagen y su futuro. La dejadez institucional no puede convertirse en la norma mientras vecinos y visitantes sufren las consecuencias del abandono y la improvisación", aseguran.
Desde Juntos por Cangas "exigen voluntad política real, coordinación entre administraciones y medidas eficaces que permitan compatibilizar turismo, convivencia y conservación. La Olla de San Vicente no puede seguir siendo cada verano el reflejo de la falta de gestión. Cangas merece planificación, respeto y soluciones", explican.
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