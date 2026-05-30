La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes cierra el curso con un concierto en La Plaza de la Magdalena
La cita reunió a numeroso público en torno al repertorio preparado durante meses de ensayo
María Terente Nicieza
La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes ofreció este sábado un concierto de fin de curso en la plaza de La Magdalena, donde alumnos y profesores compartieron con el público el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos meses de clases y ensayos.
Dirigida por Julián Tuero, la formación interpretó un repertorio preparado durante todo el curso y llenó de música el mediodía de la localidad, en una cita al aire libre que reunió a vecinos y visitantes. La actuación sirvió como escaparate del aprendizaje acumulado por los músicos y como broche a la actividad lectiva del año.
El recital volvió a poner en valor la labor formativa de la escuela municipal y el peso de la música en la vida cultural del concejo. Con esta actuación, la agrupación sacó a la calle el trabajo realizado en el aula y en los ensayos, en un encuentro pensado para acercar su actividad al público y reforzar el apoyo a la cultura local.
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