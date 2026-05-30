Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes cierra el curso con un concierto en La Plaza de la Magdalena

La cita reunió a numeroso público en torno al repertorio preparado durante meses de ensayo

Un momento de la actuación

Un momento de la actuación / Cedida a LNE

María Terente Nicieza

Llanes

La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes ofreció este sábado un concierto de fin de curso en la plaza de La Magdalena, donde alumnos y profesores compartieron con el público el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos meses de clases y ensayos.

Dirigida por Julián Tuero, la formación interpretó un repertorio preparado durante todo el curso y llenó de música el mediodía de la localidad, en una cita al aire libre que reunió a vecinos y visitantes. La actuación sirvió como escaparate del aprendizaje acumulado por los músicos y como broche a la actividad lectiva del año.

Noticias relacionadas

El recital volvió a poner en valor la labor formativa de la escuela municipal y el peso de la música en la vida cultural del concejo. Con esta actuación, la agrupación sacó a la calle el trabajo realizado en el aula y en los ensayos, en un encuentro pensado para acercar su actividad al público y reforzar el apoyo a la cultura local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  3. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  7. Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
  8. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Permanecen precintadas varias zonas del parque de Ferrera de Avilés tras el vendaval que derribó árboles del pasado miércoles

Permanecen precintadas varias zonas del parque de Ferrera de Avilés tras el vendaval que derribó árboles del pasado miércoles

La instalación de las casetas de la playa de San Lorenzo, en imágenes

La instalación de las casetas de la playa de San Lorenzo, en imágenes

La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes cierra el curso con un concierto en La Plaza de la Magdalena

La banda de la Escuela Municipal de Música de Llanes cierra el curso con un concierto en La Plaza de la Magdalena

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros

Castrillón abrirá el 8 de junio las preinscripciones para los cursos intensivos de natación

Castrillón abrirá el 8 de junio las preinscripciones para los cursos intensivos de natación

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las alfombrillas de coche más baratas del mercado: disponibles en dos medidas por menos de 8 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las alfombrillas de coche más baratas del mercado: disponibles en dos medidas por menos de 8 euros

Miles de hinchas del PSG y del Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest

Miles de hinchas del PSG y del Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest

Alexandre Otero y Meritxhell Nava se imponen en una edición espectacular del Trail del Alto Aller

Alexandre Otero y Meritxhell Nava se imponen en una edición espectacular del Trail del Alto Aller
Tracking Pixel Contents