El Centro Asturiano de Oviedo distingue a Paco Martínez Soliño, alma-mater del Club Oriente Atletismo

El jurado del Premio “Amor al Deporte” del Centro Asturiano de Oviedo ha acordado por unanimidad conceder el galardón de su XXIII edición al llanisco Paco Martínez Soliño, máximo responsable del Club Oriente Atletismo, con sede en Bricia (Posada de Llanes), por su trayectoria y dedicación ejemplar al deporte base asturiano. La entrega del galardón está programada parar el próximo 11 de junio, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro Asturiano de Oviedo (Naranco).

El fallo se dio a conocer el pasado martes, tras la reunión celebrada en las instalaciones del Centro Asturiano de Oviedo bajo la presidencia del riosellano Gerardo Martínez Quesada. El jurado ha querido reconocer especialmente la figura de Paco M. Soliño como pieza clave del Club Oriente Atletismo (COA) desde su fundación en 1988, entidad de referencia en el atletismo del oriente asturiano y en el trabajo con jóvenes deportistas.

Durante más de tres décadas ha desarrollado una intensa labor altruista como presidente, entrenador y responsable de múltiples tareas organizativas y de mantenimiento del club, contribuyendo decisivamente al crecimiento de esta disciplina en la comarca oriental de Asturias. Bajo su liderazgo, el Club Oriente Atletismo ha logrado importantes éxitos deportivos y una sólida estructura formativa, consolidándose como una cantera de atletas y un referente en pruebas de trail, cross y atletismo popular. Además, el club ha impulsado durante estos años numerosas actividades y competiciones deportivas en Llanes y el oriente asturiano.

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El jurado del premio ha destacado especialmente "su compromiso silencioso y constante con el deporte base", así como una trayectoria marcada por la dedicación, la humildad y el trabajo diario en favor de cientos de jóvenes deportistas. Además, con ese reconocimiento, el Centro Asturiano de Oviedo quiere poner en valor la importancia de las personas que, desde muchas veces el anonimato, sostienen y hacen crecer el deporte asturiano desde la base.