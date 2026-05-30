El Centro Asturiano de Oviedo distingue a Paco Martínez Soliño, alma-mater del Club Oriente Atletismo
El Premio Amor al Deport de la prestigiosa entidad ovetense reconoce el "compromiso silencioso y constante con el deporte base" del llanisco
El jurado del Premio “Amor al Deporte” del Centro Asturiano de Oviedo ha acordado por unanimidad conceder el galardón de su XXIII edición al llanisco Paco Martínez Soliño, máximo responsable del Club Oriente Atletismo, con sede en Bricia (Posada de Llanes), por su trayectoria y dedicación ejemplar al deporte base asturiano. La entrega del galardón está programada parar el próximo 11 de junio, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro Asturiano de Oviedo (Naranco).
El fallo se dio a conocer el pasado martes, tras la reunión celebrada en las instalaciones del Centro Asturiano de Oviedo bajo la presidencia del riosellano Gerardo Martínez Quesada. El jurado ha querido reconocer especialmente la figura de Paco M. Soliño como pieza clave del Club Oriente Atletismo (COA) desde su fundación en 1988, entidad de referencia en el atletismo del oriente asturiano y en el trabajo con jóvenes deportistas.
Durante más de tres décadas ha desarrollado una intensa labor altruista como presidente, entrenador y responsable de múltiples tareas organizativas y de mantenimiento del club, contribuyendo decisivamente al crecimiento de esta disciplina en la comarca oriental de Asturias. Bajo su liderazgo, el Club Oriente Atletismo ha logrado importantes éxitos deportivos y una sólida estructura formativa, consolidándose como una cantera de atletas y un referente en pruebas de trail, cross y atletismo popular. Además, el club ha impulsado durante estos años numerosas actividades y competiciones deportivas en Llanes y el oriente asturiano.
El jurado del premio ha destacado especialmente "su compromiso silencioso y constante con el deporte base", así como una trayectoria marcada por la dedicación, la humildad y el trabajo diario en favor de cientos de jóvenes deportistas. Además, con ese reconocimiento, el Centro Asturiano de Oviedo quiere poner en valor la importancia de las personas que, desde muchas veces el anonimato, sostienen y hacen crecer el deporte asturiano desde la base.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
- Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras