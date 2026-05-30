Colunga une exposición y cine africano en la semana cultural de la Sala Loreto

La Sala Loreto de Colunga acogerá del 3 al 10 de junio la exposición "Tejiendo alianzas. Mujeres referentes africanas", una propuesta vinculada al Ciclo de Cine Africano que abrirá sus puertas con una inauguración pública el miércoles 3 de junio a las 18.00 horas.

La apertura de la muestra correrá a cargo de la Asociación LATE-Asturias, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga y la Agencia de Igualdad de la Mancomunidad Comarca de la Sidra. La cita incluirá además un encuentro-merienda con el público asistente, en un espacio pensado para compartir conversación y sabores antes del inicio del miniciclo cinematográfico.

La exposición está dedicada a mujeres africanas convertidas en referentes, con el objetivo de acercar al público otras realidades y experiencias a través de una propuesta cultural y de sensibilización. Tras la inauguración, podrá visitarse del 4 al 10 de junio en horario de 9.00 a 14.00 horas, mientras que el último día también abrirá por la tarde, de 18.00 a 21.00 horas.

Cine africano

La muestra forma parte de un miniciclo de cine africano promovido por LATE-Asturias con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, adscrita a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el Instituto Asturiano de la Mujer, el Institut Français, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga y la Agencia de Igualdad de la Comarca de la Sidra.

El ciclo constará de dos sesiones con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, programadas en la Sala Loreto los miércoles 3 y 10 de junio a las 19.00 horas.

La primera proyección será "El fantasma de Boko Haram", documental camerunés de 2023 dirigido por Cyrelle Raingou. La película obtuvo el Premio Tiger a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, un reconocimiento ligado al impulso de cineastas emergentes y propuestas de vanguardia.

La cinta narra la historia de un grupo de niños que construye su propio mundo en medio de un conflicto armado. Entre ellos están Falta, una niña aplicada que afronta la muerte de su padre en un atentado terrorista, e Ibrahim y su hermano mayor Mohamad, marcados por un pasado traumático que condiciona su infancia.

El miércoles 10 de junio será el turno de "Nome", una película de Guinea Bissau rodada en 2023 y dirigida por Sana Na N´Hada.

La historia se sitúa en la Guinea Bissau de 1969, durante la guerra entre el ejército colonial portugués y los guerrilleros del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde. El protagonista abandona su pueblo para unirse a la lucha y regresa años después convertido en héroe.

Cinemateca Ambulante

La programación cultural en la Sala Loreto se completará el viernes 5 de junio a las 19.00 horas con una nueva sesión de la Cinemateca Ambulante, iniciativa promovida por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, en colaboración en este caso con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga.

En esa jornada se proyectará "Volver a casa tan tarde", dirigida en 2025 por Celia Viada Caso. El largometraje logró el premio al Mejor Largometraje Asturiano en el Festival de Gijón y el Premio al Mejor Film Nacional en el Festival de Cine Independiente de Barcelona.

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El documental parte del regreso a España en 1970 de la escritora María Luisa Elío tras tres décadas de exilio en México, en busca de un pasado que quizá ya no existía. A través de diez pequeñas historias, la directora recompone la trayectoria de una mujer vinculada a las vanguardias artísticas de mediados del siglo XX, que escribió, actuó y filmó en "El balcón vacío", obra en la que abordó su propia herida como exiliada.