Comienza la temporada alta para el operativo del plan de transporte a los Lagos de Covadonga

La temporada veraniega del plan de transporte a los Lagos de Covadonga arranca ya este último fin de semana de mayo y continuará del 1 de junio al 18 de octubre (excepto 6 de junio, cicloturista Desafío Lagos; tarde del 24 de julio y 25 de julio por la Fiesta del Pastor y el 8 de septiembre, por el Día de Asturias), con una oferta diaria de 3.000 plazas y mejoras informativas y de organización. El plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga, impulsado por el Gobierno de Asturias, empezó a funcionar el pasado 28 de marzo.

El dispositivo de transporte público ofrece diez horarios de subida y otros tantos de bajada. Por primera vez, los usuarios del plan recibirán un mail recordatorio con toda la información sobre su reserva el día previo al viaje. También se ha elaborado una nueva señalización que identifica cada línea o con un color para facilitar su localización. Los colores se asignan según el punto de partida de cada ruta y las paradas que realiza. El año pasado los servicios del plan de lagos fueron utilizados por casi 183.000 usuarios.

Lanzadera de Cangas de Onís al Real Sitio de Covadonga

El Principado mantiene además el servicio lanzadera cada media hora para facilitar la conexión entre la terminal de autobuses de Cangas de Onís y el Real Sitio de Covadonga, disponiendo de 26 frecuencias diarias, una salida cada 30 minutos en ambos sentidos, desde las 7:40 a las 20:00 horas en las salidas desde la terminal de autobuses de Cangas de Onís.

Su uso está incluido en el billete del plan de Lagos. El resto de viajeros podrán utilizar el servicio con la tarjeta Conecta o mediante la compra de un billete sencillo. Los billetes para poder subir a los lagos ya están a la venta de forma anticipada en la plataforma buslagoscovadonga.es. Uno de los objetivos del Ejecutivo es fomentar la compra anticipada para lograr un funcionamiento más ordenado que reduzca las aglomeraciones y las colas y mejore la experiencia del visitante.

El primer servicio de la mañana subirá a los Lagos de Covadonga, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, a las 8.00 y el último, a las 17.45 horas. En sentido contrario, el primero bajará de los Lagos a las 11.05 y el último, a las 20.50 horas. Estos horarios se mantendrán vigentes durante la temporada alta que termina a finales de septiembre y se ajustarán a partir del puente 'festivo' del 12 de octubre.

Ruta del Cares

El servicio especial desde Arenas de Cabrales en dirección a Poncebos, Tielve y Sotres del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), a partir de este último fin de semana del mes de mayo enlazará con el periodo incluido del 1 de junio al puente 'festivo' del 12 de octubre. El servicio tendrá nueve frecuencias de ida desde Arenas, entre las 8.00 y las 19.00 horas, y otras tantas de vuelta desde Sotres, entre las 9.00 y las 20.00 horas.

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El precio de los billetes de ida y vuelta se mantiene en tres euros para todos los trayectos con salida o destino en Poncebos y en cinco euros para los recorridos completos entre Arenas y Tielve o Sotres y viceversa. Los billetes pueden adquirirse de forma anticipada en la web de Alsa.