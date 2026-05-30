La delegada del Gobierno pide "paciencia" para resolver el crimen del ganadero de Ribadesella: "Esperamos tener resultados más pronto que tarde"

Agentes de la Guardia Civil se personaron en la mañana del pasado miércoles en la vivienda en la que en septiembre del año pasado fue asesinado a golpes José Antonio Otero Toraño, el propietario de la ganadería Maella de Ribadesella, popularmente conocido como “Toño”. La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, indicó este sábado en Siero que “el equipo judicial de la Guardia Civil sigue trabajando y esperamos más pronto que tarde tener resultado en la investigación”.

Lastra, preguntada por el asunto durante un acto con motivo de la inauguración de la nueva rotonda de Parque Principado, pidió “paciencia” y recordó que algunas investigaciones tardan, pero que ya hubo ejemplos de pesquisas “que también llevaron su tiempo y al final hoy hay gente condenada y en prisión”. Por eso comentó que lo “que pido a la familia del ganadero y a la ciudadanía en general de Asturias es un poco de paciencia porque a veces para hacer las cosas bien se necesita tiempo”.

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Los hechos se produjeron el pasado mes de septiembre, cuando José Antonio Otero, Toño, fue brutalmente golpeado en su domicilio en Cueves, Ribadesella. La viuda aseguró que la noche del asesinato habían entrado en su casa varios encapuchados que, según su relato, habrían atacado al ganadero a la salida de su domicilio.