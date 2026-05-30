El fiordo asturiano: la alargada playa de Llanes, excavada en la roca por el mar, que parece Noruega

Asturias tiene su propio "fiordo": una playa de Llanes que recuerda el espectacular paisaje de Noruega por su estrecha salida al Cantábrico y la combinación de película de mar, acantilados y montañas. Se trata de Guadamía, el arenal más occidental del concejo llanisco, ubicado en la frontera con Ribadesella. Está rodeado de acantilados (los de Tomasón, Palu Verde y el Infiernu) y bufones (los famosos de Pría).

Las mejores playas de España están, según la popular revista de viajes National Geographic, precisamente en Llanes. Un concejo con más de 40 calas preciosas en sus 54 kilómetros de línea de costa. Es, de hecho, el municipio del Principado con mayor número de playas. Tiene más incluso que Ibiza (entre 50 y 60 en 210 kilómetros de costa) y Menorca (119 en 200 kilómetros).

Playa de Guadamía / Turismo de Asturias

El concejo de las 40 calas

En Llanes hay playas sin mar, con vistas al Urriellu y con la arena más blanca de todo el Cantábrico. Algunas son muy famosas, como la de Gulpiyuri, Cuevas de Mar o Torimbia, otras en cambio están escondidas y son menos conocidas. Este es el caso de la playa de Guadamía o Aguamía, que se localiza en las proximidades de la localidad de Llames de Pría, en la desembocadura del río Guadamía, que constituye el límite con el vecino concejo de Ribadesella.

Guadamía es un ejemplo de paisaje kárstico modelado por el agua. Es una playa alargada, excavada en la roca por el mar y que tiene en las cuevas de las paredes acantiladas el mejor ejemplo de su porosidad. La salida al mar apenas es visible desde la arena.

Como una piscina natural

En pleamar, adopta la forma de una enorme piscina natural. En bajamar es necesario salir hasta el límite de los acantilados para darse un baño. Está rodeada de praderas y es totalmente natural, con un gran interés paisajístico. Tiene unos 80 metros de longitud con arena fina y blanca.

Accesos

A este fiordo asturiano se puede llegar caminando desde el pueblo de Llames de Pría por un camino hormigonado. En sus inmediaciones hay un pequeño aparcamiento. Al otro lado de la playa viniendo de Ribadesella hay un área recretativa donde también hay aparcamiento y desde donde se puede acceder al arenal por una escalera.