Llanes celebra la tercera semifinal del FestiAMAS 2026
Milana Bonita logró la clasificación para la gran final, en una jornada dedicada al nuevo talento musical asturiano
María Terente Nicieza
Llanes acogió este sábado en el entorno de la playa de El Sablón la tercera semifinal del FestiAMAS 2026, una nueva parada del certamen itinerante con el que se pretende dar visibilidad al talento emergente y a las nuevas producciones discográficas de grupos asturianos. Sobre el escenario actuaron Emma May, Milana Bonita, Huyendo con Asteria y Arcea, las cuatro formaciones seleccionadas para disputar esta eliminatoria.
Escenario
La cita arrancó a partir de las 16.30 horas en uno de los espacios más reconocibles del casco urbano llanisco, convertido durante la jornada en punto de encuentro para público, músicos y organización. La semifinal de Llanes formó parte de un circuito que recorre distintos concejos asturianos con el objetivo de consolidar un escaparate estable para la música hecha en la región.
Fallo
Milana Bonita, el grupo de indie rock gijonés, se alzó con la victoria en la semifinal celebrada este sábado en Llanes y logró así el billete para la gran final del concurso que se celebrará durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo. La formación se impuso en una ronda que volvió a situar al concejo como uno de los escenarios del circuito regional de apoyo al talento musical emergente.
Difusión
La semifinal fue además grabada para su emisión televisiva, dentro de la cobertura que la Televisión del Principado de Asturias dedica a las distintas fases del certamen. Esa proyección permite extender a toda la región el alcance de las actuaciones registradas en cada una de las sedes del festival.
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