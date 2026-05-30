Presentado en Cangas de Onís el libro sobre la historia de la Media Maratón 'Ruta de la Reconquista'

El salón de Plenos de la Casa Consistorial de Cangas de Onís albergó en la tarde del jueves la presentación del libro "Ruta de la Reconquista. Historia de una media maratón, 1988-2025", escrito por Luis Alberto Salcines y Toni Fernández.

El primero es hijo adoptivo de Cangas de Onís y único corredor que ha tomado parte y finalizado las treinta y siete ediciones de la considerada como decana de ese tipo de pruebas en ruta, mientras que Toni Fernández es fundador y ex presidente del Club Cangas de Onís Atletismo.

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El acto estuvo presentado por el periodista de la TPA Javier González Caso. El libro, patrocinado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís y por el Club Cangas de Onís Atletismo, tiene un precio de 10 euros y toda la recaudación será donada a la Asociación "El Ángel de Javi". El acto de presentación contó con la asistencia del alcalde José Manuel González Castro, entre otros.