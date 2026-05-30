Presentado en Cangas de Onís el libro sobre la historia de la Media Maratón 'Ruta de la Reconquista'
El salón de Plenos de la Casa Consistorial de Cangas de Onís albergó en la tarde del jueves la presentación del libro "Ruta de la Reconquista. Historia de una media maratón, 1988-2025", escrito por Luis Alberto Salcines y Toni Fernández.
El primero es hijo adoptivo de Cangas de Onís y único corredor que ha tomado parte y finalizado las treinta y siete ediciones de la considerada como decana de ese tipo de pruebas en ruta, mientras que Toni Fernández es fundador y ex presidente del Club Cangas de Onís Atletismo.
El acto estuvo presentado por el periodista de la TPA Javier González Caso. El libro, patrocinado por el Ayuntamiento de Cangas de Onís y por el Club Cangas de Onís Atletismo, tiene un precio de 10 euros y toda la recaudación será donada a la Asociación "El Ángel de Javi". El acto de presentación contó con la asistencia del alcalde José Manuel González Castro, entre otros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
- La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
- Siero colocará un 'Pitufo Gruñón' de más de tres metros de altura en el exterior de la puerta de llegadas del aeropuerto de Asturias
- Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras