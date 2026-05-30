Sale el campanu del Cares-Deva: un ejemplar de casi cinco kilos de peso
El primer ejemplar fue capturado por el pescador José Antonio de la Torre en la zona de El Tilo.
J. M. Carbajal
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