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Sale el campanu del Cares-Deva: un ejemplar de casi cinco kilos de peso

El primer ejemplar fue capturado por el pescador José Antonio de la Torre en la zona de El Tilo.

Sale el campanu del Cares-Deva: un ejemplar de casi cinco kilos de peso.

Sale el campanu del Cares-Deva: un ejemplar de casi cinco kilos de peso.

J. M. Carbajal

El Cares-Deva ya tiene su campanu. El primer salmón capturado en este río del oriente asturiano fue echado a tierra por el pescador José Antonio de la Torre, a cebo natural, en la zona de El Tilo.

El salmón pesó 4,979 kilogramos.

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