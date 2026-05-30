Un taller para aprender a actuar en Colunga ante una parada cardiaca

Colunga abrirá del 2 al 10 de junio el plazo de inscripción para participar en un taller de reanimación cardiopulmonar promovido por la Mesa Intersectorial de Salud Local, una actividad gratuita que se celebrará el lunes 15 de junio en la Sala Loreto.

El taller se desarrollará de 13.00 a 15.00 horas y está dirigido a la ciudadanía, con plazas limitadas. La inscripción deberá formalizarse llamando o enviando un mensaje de WhatsApp al número 661 60 46 27.

Formación útil

La sesión será impartida por Silvia Sánchez, médica de Urgencias del Área Sanitaria III, en una propuesta que busca acercar a la población conocimientos básicos para actuar con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria.

La iniciativa pone el foco en la importancia de que personas de cualquier edad conozcan estas técnicas y mantenga actualizados unos conocimientos que pueden resultar decisivos mientras llegan los servicios sanitarios.

Colaboración local

En la organización y desarrollo de la actividad colaboran el Ayuntamiento de Colunga, la Mancomunidad Comarca de la Sidra, el Centro de Salud de Colunga y el IES "Lluces", en una acción conjunta vinculada a la promoción de la salud en el concejo.

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Los promotores recuerdan que reciclarse en maniobras de reanimación cardiopulmonar permite mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia y refuerza la preparación de la población ante situaciones críticas.