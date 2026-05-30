Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Un taller para aprender a actuar en Colunga ante una parada cardiaca

La propuesta busca que la población adquiera recursos básicos frente a una emergencia

Una práctica de emergencia cardiovascular en Gijón

Una práctica de emergencia cardiovascular en Gijón / Juan Plaza

María Terente Nicieza

Colunga

Colunga abrirá del 2 al 10 de junio el plazo de inscripción para participar en un taller de reanimación cardiopulmonar promovido por la Mesa Intersectorial de Salud Local, una actividad gratuita que se celebrará el lunes 15 de junio en la Sala Loreto.

El taller se desarrollará de 13.00 a 15.00 horas y está dirigido a la ciudadanía, con plazas limitadas. La inscripción deberá formalizarse llamando o enviando un mensaje de WhatsApp al número 661 60 46 27.

Formación útil

La sesión será impartida por Silvia Sánchez, médica de Urgencias del Área Sanitaria III, en una propuesta que busca acercar a la población conocimientos básicos para actuar con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria.

La iniciativa pone el foco en la importancia de que personas de cualquier edad conozcan estas técnicas y mantenga actualizados unos conocimientos que pueden resultar decisivos mientras llegan los servicios sanitarios.

Colaboración local

En la organización y desarrollo de la actividad colaboran el Ayuntamiento de Colunga, la Mancomunidad Comarca de la Sidra, el Centro de Salud de Colunga y el IES "Lluces", en una acción conjunta vinculada a la promoción de la salud en el concejo.

Noticias relacionadas

Los promotores recuerdan que reciclarse en maniobras de reanimación cardiopulmonar permite mejorar la capacidad de respuesta ante una emergencia y refuerza la preparación de la población ante situaciones críticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  3. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  4. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  5. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  6. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  7. Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años en Oviedo
  8. Tráfico se pone serio y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil ya revisa las guanteras

Un taller para aprender a actuar en Colunga ante una parada cardiaca

Un taller para aprender a actuar en Colunga ante una parada cardiaca

Edgar Morin y el pensamiento complejo anticiparon la policrisis del siglo XXI

Edgar Morin y el pensamiento complejo anticiparon la policrisis del siglo XXI

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cargador de batería para vehículo más barato del mercado: disponible por 12,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cargador de batería para vehículo más barato del mercado: disponible por 12,99 euros

La Alcaldesa frena la prohibición de los patinetes en el centro de Gijón: "La solución es regular"

La Alcaldesa frena la prohibición de los patinetes en el centro de Gijón: "La solución es regular"

VÍDEO: La explanada del Palacio de los deportes de Oviedo alberga el IV Torneo de Ajedrez "Pequeños Gigantes"

Detenida por apuñalar a su pareja en Almería, que se salvó con un torniquete de emergencia

Detenida por apuñalar a su pareja en Almería, que se salvó con un torniquete de emergencia

Guillermo Peinado competirá por las medallas en la final de búlder de Alcobendas

Guillermo Peinado competirá por las medallas en la final de búlder de Alcobendas

VÍDEO: Los coches participantes de la Subida a Muncó causan expectación por las calles de Pola de Siero

Tracking Pixel Contents