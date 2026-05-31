El coro 'Los Lunes a las Ocho' honra a los marineros fallecidos con música y flores en Llanes

La Rula de Llanes volvió a convertirse este domingo en escenario de recuerdo, emoción y música con una nueva edición de "Música en la Rula", el concierto del coro de voces graves "Los Lunes a las Ocho", dirigido por Fernando Allen. La cita, organizada por la Cofradía de Pescadores Santa Ana y el Ayuntamiento de Llanes, reunió a alrededor de un centenar de personas, hasta el punto de que fue necesario aumentar el número de sillas por la afluencia de público.

Antes del concierto, los integrantes de la formación se subieron a bordo de un pesquero del puerto llanisco para salir al mar y depositar un ramo de flores blancas en memoria de todos los pescadores y marineros fallecidos. El gesto, uno de los momentos más solemnes de la jornada, precedió a la actuación musical. José Manuel Álvarez, integrante del coro, explicaba que ya es una tradición asentada en el grupo: "lo hacemos todos los años".

De regreso a puerto, el coro inició el recital en la cofradía bajo la mirada de un público que aguardaba con expectación el comienzo. La respuesta fue inmediata. "Qué maravilla", comentaba un grupo de amigas, impresionadas por las voces y por la sonoridad del recinto, uno de los rasgos que distinguen esta propuesta cultural en pleno corazón del muelle.

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Tradición

Integrado por más de una veintena de voces graves, "Los Lunes a las Ocho" volvió a poner voz al patrimonio inmaterial vinculado al mar con un repertorio de habaneras, añadas, zarzuelas y boleros. Entre las piezas interpretadas figuran títulos como Historia de un amor, Alma, corazón y vida, La paloma, Galopera, La muralla, En mi viejo San Juan o Viento del Norte. El concierto confirmó, un año más, el arraigo de una cita que une música, memoria y homenaje a la familia marinera de la villa.