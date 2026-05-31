La Pitanza del Sociu reúne a 400 personas en Arriondas

La Sociedad La Peruyal reunió ayer a 400 personas en el parque de La Llera con motivo de La Pitanza del Sociu, una jornada de convivencia que arrancó a las 13.00 horas con la sesión vermú amenizada por "Los Muiles" y que fue ganando ambiente desde mediodía con la llegada escalonada de socios, familias y grupos de amigos. Mientras comenzaban a servirse los primeros vermús, la organización ultimaba los detalles, preparaba la barra y colocaba sobre el escenario los regalos donados por distintos establecimientos de la localidad.

Ambiente

Los cocineros trabajaban ya en la paella de la comida popular, prevista para las 15.00 horas y las tablas de embutidos esperaban sobre las mesas. Como en los grandes eventos, también se habilitó un puesto de merchandising, con camisetas, pulseras y otros artículos de La Peruyal. Allí, los más rezagados aún podían hacerse con las últimas papeletas para el sorteo. La estampa reforzaba la dimensión social y festiva de la cita

Convivencia y futuro

Entre el ir y venir de socios y voluntarios, un grupo de amigos esperaba la jornada con maletas incluidas, dispuesto a hacerse con el premio del sorteo, aunque resumía el espíritu del encuentro con una frase compartida por muchos: "Lo importante es juntarnos y pasar el día". En esa misma idea incidía Leticia Elvira, integrante de la actual directiva, que mientras ultimaba detalles en la zona del escenario explicaba que "lo importante es que participe todo el mundo, hacer cosas y sacar dinero para que los socios puedan seguir juntándose a celebrar".

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La expectación del sorteo

Elvira subrayó además el esfuerzo organizativo que exige sacar adelante las actividades de la sociedad y defendió la necesidad de que los socios más jóvenes asuman responsabilidades en la organización y gestión para garantizar la continuidad de la fiesta. "Este año ya hay dos veintiañeros en la directiva", señaló, convencida de que esa incorporación ayudará a que continúe muchos años "la fiesta de todos". La jornada reservaba aún para las 20.00 horas el gran sorteo de 10 noches en Paradores con desayuno incluido y 10 comidas o cenas para dos personas, antes de la verbena popular anunciada para las 23.00 horas que puso el cierre a la quinta edición de “La Pitanza del sociu” en Arriondas.