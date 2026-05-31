Radio Bufones habla de literatura en la feria del libro de Nueva

El polideportivo de Nueva reúne este fin de semana una programación literaria con presentaciones, cuentacuentos, autores invitados, un homenaje a Pin de Pría y una emisión en directo de Radio Bufones, con motivo de la celebración de la II edición de la feria del libro "Valle San Jorge". En medio de esa agenda cultural, la radio escolar del IES de Llanes vivió este sábado un programa distinto: salir del centro y del horario habitual para probarse delante del público en un escenario nuevo.

Del estudio a la calle

No pudieron ir todos. Radio Bufones suma 25 alumnos repartidos en diversas secciones, pero para esta cita la profesora Ángela Álvarez eligió a los integrantes de la sección de literatura Olaya Gutiérrez y Diego Remis, también fueronIrene Patiño, Elena Menéndez y Néstor Díaz para poner voz a la tertulia y la presentadora habitual del programa, Aitana Fuentes, la alumna que cada semana va dando paso a los distintos espacios. La invitación, explica, llegó desde la organización, debido precisamente al tirón que tiene la parte literaria en las redes de la emisora.

La salida tenía algo de premio y algo de reto. "El hecho de salir del centro, que les vean, les motiva mucho", resume la docente, que añade con una sonrisa que "están entusiasmados, todos querían venir". Pero junto a la ilusión asomaban también los nervios, sobre todo por la improvisación y por esa sensación nueva de hablar con gente mirando al otro lado del micrófono.

Libros frente a la inmediatez

El espacio preparado para la feria combinaba tres registros. Primero, las entrevistas a Esther Sánchez Vallina y Pelayo Martínez Olay; después, la tertulia sobre si los jóvenes leen menos, por qué ocurre y qué papel juegan las redes sociales en ese cambio de hábitos; por último, la sección de literatura, con recomendaciones y comentarios sobre las lecturas trabajadas este curso en clase.

La profesora admite que el tópico sobre la dificultad de los adolescentes para leer tiene parte de verdad, porque "están acostumbrados a la inmediatez y a la rapidez de las redes sociales y mantener eso en los libros es imposible", pero matiza enseguida que la experiencia en el aula no deja de sorprenderla. Con primero de la ESO, cuenta, han leído tres libros este año: “Manolito Gafotas les encanta, todos le ponen un diez” así que cree que el problema es “la falta de iniciativa para ponerse a leer".

Una radio que hace sitio

La feria ha servido también para mostrar el crecimiento de un proyecto que, aunque llevaba dos o tres cursos en el instituto, no había terminado de arrancar hasta este año. Desde que Ángela Álvarez asumió la coordinación, Radio Bufones ha grabado más de 20 programas, a razón de uno por semana, ha sumado especiales y ha salido a colaborar con otros centros dentro de un proyecto intercentros. "La radio, nos aporta muchísimo a todos”, explica Álvarez. Este formato les ayuda con la expresión oral, con la selección de información, la responsabilidad y la creatividad, pero ese crecimiento, sin embargo, no se mide solo en números. Para su coordinadora, la emisora funciona también como un lugar donde algunos alumnos encuentran confianza, liderazgo y una manera de participar que no siempre aparece en el aula tradicional. "Es un espacio de paz y de acogida para muchos alumnos", defiende.

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La salida de este sábado a Nueva encaja así en algo más amplio que una actividad puntual dentro de la Feria del Libro Valle San Jorge. Ha sido una forma de dar visibilidad a un proyecto que este curso se ha ensanchado deprisa y que ahora busca seguir creciendo. El próximo 5 de junio, Radio Bufones acudirá además junto a las radios del IES Rey Pelayo y del IES Avelina Cerra a la Gala de Innovación Docente 2026 para defender el proyecto intercentros "Las ondas del Oriente", finalista en esa convocatoria.