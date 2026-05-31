Triple éxito futbolístico en la familia canguesa Díaz Otero

La familia canguesa Díaz Otero presume de pequeños futbolistas, ya que tres niños de esta saga han cosechado grandes éxitos esta temporada tanto en la Escuela de Mareo como en el Cánicas AC. Martín Díaz, Lucas Martínez y Santi Díaz son primos y nietos de la canguesa María Otero.

Llegaron a Mareo, esta campaña, con toda la ilusión del mundo y con enormes ganas de aprender en el siempre difícil mundillo del balompié. Se trata de Martín Díaz San Emeterio, de 10 años, quien acaba de proclamarse con su equipo de la Escuela de Fútbol de Mareo "A", campeón de Segunda Categoría Benjamín y portero menos goleado; y Lucas Martínez Díaz, de 7 años de edad, campeón de Segunda Categoría Pre-benjamín con la Escuela de Fútbol de Mareo "B", además de 'Pichichi' con 55 goles en 29 partidos disputados a lo largo de la recién concluída temporada 2025/26.

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A ellos, en esa casta de campeones, se suma Santi Díaz San Emeterio, de 14 años, cancerbero del Cánicas Atlético de Club, del Grupo I de la Tercera Categoría Cadete, igualmente campeón de Liga. Se da la curiosa circunstancia que son primos, los tres nietos de la canguesa María Otero. "Sabemos que alguien muy orgulloso desde el cielo estará celebrando este triplete de la familia Díaz Otero", comentan, en recuerdo del abuelo materno Antonio José Díaz Bulnes, conocido como "Toni Bulnes", fallecido a finales del mes de julio de 2021.