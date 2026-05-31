Un vecino de Colombres saca el primer salmón de la temporada en Cantabria
El ejemplar fue pescado en el río Nansa y alcanzó los 79 centímetros de longitud con 4,72 kilos de peso
María Terente Nicieza
Ribadedeva
Alfonso Caso Llano, de Colombres, pescó este sábado a las 19.30 horas el Campanu de Cantabria en el pozo Bejaruco del río Nansa, en Val de San Vicente. El salmón, una hembra de 4,72 kilos y 79 centímetros, fue capturado con cebo de esquila y se convirtió así en la primera pieza de la temporada en aguas cántabras.
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