Un vecino de Colombres saca el primer salmón de la temporada en Cantabria

Alfonso Caso Llano, de Colombres, pescó este sábado a las 19.30 horas el Campanu de Cantabria en el pozo Bejaruco del río Nansa, en Val de San Vicente. El salmón, una hembra de 4,72 kilos y 79 centímetros, fue capturado con cebo de esquila y se convirtió así en la primera pieza de la temporada en aguas cántabras.