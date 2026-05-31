Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Un vecino de Colombres saca el primer salmón de la temporada en Cantabria

El ejemplar fue pescado en el río Nansa y alcanzó los 79 centímetros de longitud con 4,72 kilos de peso

El primer salmón de la temporada en Cantabria

El primer salmón de la temporada en Cantabria / Cedida a LNE

María Terente Nicieza

Ribadedeva

Alfonso Caso Llano, de Colombres, pescó este sábado a las 19.30 horas el Campanu de Cantabria en el pozo Bejaruco del río Nansa, en Val de San Vicente. El salmón, una hembra de 4,72 kilos y 79 centímetros, fue capturado con cebo de esquila y se convirtió así en la primera pieza de la temporada en aguas cántabras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
  3. Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
  5. El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
  6. Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
  7. Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
  8. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Un vecino de Colombres saca el primer salmón de la temporada en Cantabria

Un vecino de Colombres saca el primer salmón de la temporada en Cantabria

Los "riders" aplauden el freno a la prohibición de los patinetes en Gijón y piden una "regulación equilibrada"

Los "riders" aplauden el freno a la prohibición de los patinetes en Gijón y piden una "regulación equilibrada"

Los expertos coinciden: si tienes más de 50 años debes comer granada para retrasar el envejecimiento

Los expertos coinciden: si tienes más de 50 años debes comer granada para retrasar el envejecimiento

Triple éxito futbolístico en la familia canguesa Díaz Otero

Triple éxito futbolístico en la familia canguesa Díaz Otero
Tracking Pixel Contents