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Los alevines del Cánicas AC celebran en Cangas de Onís su ascenso: paseo en tractor, bufandas en la estatua de Don Pelayo y baño en la fuente

Un momento de la celebración.

Un momento de la celebración. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Fiesta por todo lo alto del equipo alevín del histórico Cánicas Atlético Club que se proclamó campeón del Grupo I de la Tercera Categoría y logró el ascenso a Segunda, bajo la dirección técnica de Manuel Peña Blanco, "Manu". Además, lo hizo imbatido al ganar los 28 partidos del campeonato, algo que no se recuerda por estos lares del Nuevo Santa Crujz-Manolo Chaso.

Foto del equipo.

Foto del equipo. / J. M. Carbajal

Los chavales, que lucían la camiseta conmemorativa, disfrutaron de un almuerzo de hermandad en las instalaciones de la entidad deportiva y, después de la foto oficial en su propio feudo, recorrieron en tractor -"La Gabarra local", manejado por Nacho Rodríguez- las principales calles de la vieja capital del Reino de Asturias, con parada en las escalinatas de la Casa Consistorial -siendo recibidos por el concejal de Deportes, Agustin García- para, seguidamente, subirse a la estatua de Don Pelayo -primer monarca astur- y ponerle una bufanda del club de fútbol de Cangas de Onís.

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Después, como no podía ser de otra manera, hubo remojo en la fuente del jardín ubicado frente a la iglesia parroquial.

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