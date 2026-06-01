La ilustradora parraguesa Sheila de la Maza crea el cartel para el 88.º Descenso Internacional del Sella

La ilustradora Sheila de la Maza firmará el cartel oficial del 88.º Descenso Internacional del Sella, que se celebrará el 8 de agosto, y su obra se presentará el próximo 8 de julio en Oviedo, durante el acto oficial de la prueba.

La autora, natural de Llames de Parres, será una de las protagonistas de una edición que iniciará su cuenta atrás en la capital asturiana un mes antes de la cita piragüística.

Trayectoria

Licenciada en Bellas Artes en Madrid, Sheila de la Maza ha desarrollado su carrera en el ámbito editorial y es conocida, entre otros trabajos, por ser la ilustradora de la saga de literatura juvenil "Me llamo Goa".

Su elección añade además un componente de cercanía a la prueba, ya que ha vivido el Sella desde dentro desde niña y conoce el ambiente, la tradición y el simbolismo que rodean a una de las grandes citas del calendario asturiano.

Presentación en Oviedo

El cartel se dará a conocer públicamente el 8 de julio en Oviedo, coincidiendo con la presentación oficial de la 88 edición del Descenso Internacional del Sella.

La presentación cambia cada año de ubicación dentro de Asturias y, en esta ocasión, el acto tendrá como anfitrión al Real Club de Tenis de Oviedo, que colaborará en una jornada con dos escenarios en la ciudad.

El programa arrancará en el Club LA NUEVA ESPAÑA, donde se avanzarán las principales novedades y los detalles organizativos de esta edición.Después, la jornada continuará con una vertiente más social en las instalaciones del Real Club de Tenis de Oviedo, mientras que la hora de inicio se comunicará próximamente.

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Entre los asistentes previstos figura también Santi Cazorla, pregonero del Sella, que ya había sido anunciado semanas atrás como uno de los nombres destacados de esta 88.º edición.La presentación servirá así como pistoletazo de salida a la cuenta atrás para un Descenso del Sella que volverá a celebrarse el 8 de agosto.