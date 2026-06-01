Llanes inaugura el parque infantil de Balmori y la senda del Ríu la Nola

Balmori asistió el pasado sábado a la inauguración del remodelado parque infantil de la localidad, en un acto en el que participaron el alcalde de Llanes, Enrique Riestra; la concejala de Infancia, Priscila Alonso; el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso; el concejal de Obras y Servicios, José Ramón Amor; el alcalde pedáneo de la localidad, Juan Antonio González Blanco; así como numerosos vecinos, niños y adultos, de la localidad.

Igualmente, se procedió a inaugurar la senda del Ríu la Bola y la senda de Las ZZZ, ambas con punto de partida en Balmori.

Renovación del parque infantil de Balmori

El parque infantil, ubicado en el centro de Balmori, junto a la carretera autonómica LLN-10, cuenta con una superficie total de 124 m² (88 m² destinados a juegos y 36 m² a zona de estancia). Los juegos previamente existentes, el pavimento de caucho, los bancos y la fuente presentan un notable deterioro que aconsejaban su completa renovación.

Los trabajos fueron adjudicados en 25.671,35 euros, y han contemplado, como principales actuaciones, la limpieza y acondicionamiento del espacio, la instalación de un nuevo suelo de seguridad de caucho amortiguador de 5 cm de espesor, la instalación de nuevos juegos infantiles y la renovación de bancos y papeleras.

Inauguración de la senda del Río la Bola y senda de Las ZZZ

En la misma jornada, y con posterioridad a la presentación del parque infantil, se procedió a la inauguración de la senda del Río la Bola y senda de Las ZZZ, ambas con punto de partida en Balmori.

Estas sendas surgen fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Llanes y la alcaldía de barrio de la localidad y aborda dos posibles recorridos:

La Senda del Río la Bola, que constituye un trazado circular a través de Mañanga y el Ríu la Bola, de recorrido mayormente horizontal y accesible a todo tipo de público. En total la ruta completa una distancia de 5,7 km, con una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos.

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La Senda de las ZZZ, recorrido que desde Balmori y Mañanga asciende hasta el collado que da paso al Valle Llabres, siendo este un trazado de carácter más montañero con un desnivel positivo de unos 350 m, una distancia de 5,4 kilómetros entre ida y vuelta, y una duración estimada de 1 hora y 20 minutos para la subida hasta el collado.