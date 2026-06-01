La Nave del Artesano, en Colunga, se llena de risas y complicidad con el exitoso taller EnFORMA 5G

EnFORMA 5G no es una actividad puntual ni una convocatoria aislada, sino un taller que se celebra todos los martes, de 11.00 a 13.00, desde el 28 de abril hasta el 14 de julio en Colunga. La propuesta ha convertido la Nave del Artesano en un lugar de encuentro para quince personas mayores.

LA NUEVA ESPAÑA acompañó a los participantes en una de las sesiones y comprobó que allí no solo hubo ejercicio. Hubo conversación, complicidad y muchas risas. Los participantes compartieron la mañana entre movimientos adaptados, juegos y charlas, en un ambiente que encaja con la propia filosofía del taller: cuidarse, mantenerse activos y hacerlo en compañía. En total, el taller cuenta con 20 horas de actividad.

Mucho más que gimnasia

La iniciativa está impulsada por Solidaridad Intergeneracional, una ONG que desarrolla programas en toda Asturias. En la comarca, su trabajo se articula a través de actividades gratuitas orientadas a los hábitos de vida saludables y a combatir la soledad no deseada.

Mónica Lafuente, psicóloga y responsable del taller, resume así el planteamiento de EnFORMA 5G: "No se trata solo de hacer gimnasia". Las sesiones combinan ejercicio físico adaptado con trabajo sobre memoria, bienestar emocional y autoestima, además de dinámicas de socialización, charlas y juegos pensados para crear vínculos entre los asistentes. "Ponemos mucho énfasis en crear red, comunidad y apoyo psicológico a través de charlas y juegos", explica.

Respuesta en el medio rural

Lafuente sitúa además el proyecto en una realidad muy concreta: la falta de recursos en el medio rural. "Trabajamos exclusiva y específicamente en el ámbito rural", señala la psicóloga, que insiste en que, frente a las ciudades, en muchos pueblos "existía una carencia real de actividades". Ese déficit afecta especialmente a las personas mayores y, de forma singular, a las mujeres rurales, dos de los colectivos en los que más se centra la entidad.

El taller está abierto a mayores de 55 años, aunque la mayoría del alumnado supera los 70. Según Lafuente, los grupos suelen completarse con rapidez y mantienen una participación equilibrada entre hombres y mujeres, con presencia incluso de varios matrimonios. "La gente mayor se mueve muchísimo. Están muy animados, buscan estímulos constantemente y se apuntan a todo lo que proponemos", afirma.

Plazas que se llenan

La respuesta del grupo de Colunga confirma ese interés. Manuel Alcoba lo resume de manera sencilla: "lo mejor es lo que nos reímos". Ángela López subraya la continuidad de la propuesta y su capacidad para renovarse edición tras edición: "siempre viene gente nueva. Hacemos ejercicio, estamos entretenidos y compartimos tiempo juntos". Y añade una constatación que habla por sí sola del tirón de la actividad: "siempre se llenan las plazas".

Lafuente también quiso recordar que estas iniciativas son posibles gracias a las subvenciones ligadas al IRPF. "Cuando marcan la casilla de 'fines sociales' en su declaración de la renta, ese gesto revierte directamente en actividades para ellos", destaca. Detrás de cada martes de ejercicio hay así algo más que una tabla de movimientos: hay una red de apoyo que busca prevenir el aislamiento, reforzar la autonomía y mejorar la calidad de vida de quienes envejecen en el ámbito rural.

Salud y compañía

En Colunga, esa idea toma forma cada semana. Durante dos horas, el taller mezcla actividad física, estímulo mental y convivencia, pero también algo menos cuantificable y quizá igual de importante: el sentimiento de pertenencia. En un concejo donde el envejecimiento es parte de la realidad cotidiana, EnFORMA 5G se ha convertido en una pequeña rutina colectiva que ayuda a moverse, a salir de casa y a compartir el tiempo con otros.

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Entre estiramientos, ejercicios y carcajadas, el grupo confirma que la prevención no siempre adopta forma de consulta o tratamiento. A veces empieza en una sala llena, un martes cualquiera, cuando quince personas mayores encuentran en el tiempo compartido una excusa perfecta para seguir activas y, sobre todo, seguir juntas.