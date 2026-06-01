El PSOE de Llanes denuncia seis meses de bloqueo en el Centro de Empresas de La Arquera

El PSOE de Llanes acusa al gobierno local de mantener bloqueado el Centro de Empresas de La Arquera casi seis meses después de la aprobación del reglamento que debía ordenar el funcionamiento y la adjudicación de sus espacios. El portavoz municipal y secretario general socialista, Óscar Torre, censuró este lunes la gestión del equipamiento y la vinculó a una situación de "parálisis", "falta de planificación" y "abandono".

Torre sostuvo que el Ayuntamiento sigue sin activar el procedimiento para ocupar oficinas y despachos de un centro que considera clave para el desarrollo económico y la creación de empleo en el concejo. "El desarrollo económico es imprescindible para garantizar la sostenibilidad social de Llanes y generar empleo estable. El Centro de Empresas era una herramienta magnífica para ayudar a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, pero hoy se encuentra completamente desaprovechado por la inacción del equipo de gobierno", aseguró.

Falta de adjudicaciones

El dirigente socialista denunció la falta de aplicación del reglamento aprobado hace casi seis meses y criticó que siga sin haberse adjudicado ningún espacio "de forma transparente y conforme a la normativa". A su juicio, esa inacción mantiene infrautilizadas unas instalaciones pensadas para apoyar nuevas iniciativas empresariales en Llanes.

Además, advirtió de que los continuos cambios de personal y la ausencia de una política clara para impulsar el vivero empresarial han contribuido al bloqueo de proyectos. "Hay emprendedores esperando para poder acceder a una oficina y desarrollar aquí sus iniciativas. Sin embargo, el reglamento sigue guardado en un cajón y no se ha adjudicado ni un solo espacio de forma transparente y conforme a la normativa", criticó.

Papel del centro

Torre recordó que el Centro de Empresas de La Arquera fue promovido durante gobiernos socialistas con la idea de convertirlo en un motor de actividad económica y respaldo al emprendimiento local. En ese sentido, defendió que el equipamiento debía servir para fijar población, generar oportunidades y evitar la salida de vecinos que quieran poner en marcha un proyecto fuera del concejo.

El portavoz del PSOE reclamó también una ampliación de las instalaciones y un refuerzo de los servicios de apoyo empresarial para transformar el centro en un espacio de innovación más conectado con el tejido productivo local. "El Ayuntamiento no puede permitirse tener infraestructuras públicas cerradas, bloqueadas o infrautilizadas mientras jóvenes, autónomos y pequeñas empresas buscan espacios donde iniciar su actividad", añadió.

Incertidumbre actual

En relación con los espacios ya ocupados, Torre sostuvo que hubo meses en los que no se cobró a sus usuarios por una mala gestión municipal, lo que, a su juicio, provocó una situación de descontrol administrativo. Aunque después se regularizaron esos pagos y se abonaron los atrasos, aseguró que los actuales ocupantes siguen sin contar con información fehaciente sobre su continuidad.

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El portavoz socialista trasladó además varias preguntas al ejecutivo local sobre la demora en la puesta en marcha del reglamento y del sistema de adjudicación. "¿Cuándo se van a dignar a aplicar el reglamento aprobado hace casi seis meses? ¿Por qué no se ha puesto ya en funcionamiento el procedimiento de adjudicación? ¿Hasta cuándo van a tener así las oficinas del Centro de Empresas?... ¿Cuándo van a acabar con este desastre?", concluyó Torre.