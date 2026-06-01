Ribadesella activará el servicio de salvamento en playas en Santa Marina y Vega el 15 de junio

Un equipo de veintinueve personas integrará el servicio de salvamento en las playas riosellanas, que se activará el día quince de junio en los arenales de Santa Marina y Vega; y el 1 de julio en La Atalaya.

Estará activo con presencia diaria de socorristas hasta el 15 de septiembre, en el caso de Santa Marina y Vega, y hasta el 31 de agosto en el caso de La Atalaya.

En los dos arenales de mayor tamaño, el horario de presencia de socorristas será entre las 11:30 y las 19:30 horas. En la Atalaya habrá presencia de socorristas entre las 12.00 y las 19.00 horas.

Habrá siete socorristas en Vega, siete en Santa Marina, y dos en la Atalaya.

El equipo de 29 personas estará integrado por veinticuatro socorristas , tres lancheros, un responsable de proyecto y un coordinador, que contarán con una moto de agua y una lancha motora.

Será el segundo verano consecutivo que el servicio en las playas riosellanas se preste a través de la Federación Asturiana de Concejos.

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El coste del servicio de socorrismo asciende a 279.039 euros para el Ayuntamiento de Ribadesella. “Es un servicio fundamental, una inversión en seguridad en las playas durante la temporada de baños”, comentó el concejal de Playas, Pablo García Pérez.