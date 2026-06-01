Una tortuga en el coto de pesca sin muerte "Cangas de Onís", en el río Güeña

La presencia de una tortuga llamó la atención este fin de semana en el coto de pesca sin muerte "Cangas de Onís", que se ubica en el tramo que va del puente Cortijo-La Gargantiella hasta la confliencia con el Sella, en pleno casco urbano de la capital canguesa.

No hace tanto estaba considerada una de las zonas trucheras por excelencia del río Güeña y, por extensión, de la cuenca del Sella, pero actualmente cuenta con escasos ejemplares.

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La temporada hábil de pesca en ese coto truchero "Cangas de Onís", en la especialidad sin captura y suelta, arrancó el tercer domingo de mayo, día 18, y se prolongará hasta el próximo 15 de agosto, en aguas catalogadas como salmoneras. Cierto es que, a tenor de lo acontecido en las últimas temporadas, son pocos los deportistas eligen ese coto truchero y acuden al mismo para practicar la pesca de captura y suelta. Eso sí, abundan los patos silvestres, algunas nutrias, bastantes cormoranes y otras aves. Ahora también hay tortugas.