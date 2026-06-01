Los vecinos respiran: tapian la segunda vivienda de Nueva que había tomado un okupa

Los vecinos de las viviendas sociales del antiguo cuartel de Nueva de Llanes recuperaron este lunes parte de la tranquilidad después de que quedara tapiada la segunda de las casas que habían sido tomada por un okupa. Según el testimonio de una residente, el cierre se produjo al mediodía y todo apunta a que se ejecutó una vez resuelto el trámite judicial que debía preceder a esa actuación tal y como indican los vecinos: "Vipasa aseguró que tapiaría cuando saliese el juicio”.

El bloque arrastraba el conflicto desde diciembre de 2025, cuando Vipasa denunció la ocupación ilegal de dos pisos y comenzaron las protestas de los residentes por los problemas de convivencia.

Una de esas viviendas ya había sido desalojada y tapiada, mientras que la otra seguía abierta y centraba la preocupación de la comunidad por los problemas que ocasionaba la persona que ocupaba la propiedad.

El último incidente

La decisión llega apenas unos días después del grave incidente registrado el jueves por la noche, cuando los vecinos alertaron de una fuga de gas en el inmueble tras haber sido manipulados los tubos de cobre y provocado una fisura en la instalación.

Los residentes explican que, tras el ese episodio, no volvieron a ver al okupapor el edificio y creen que "ya sabía que lo iban a echar y por eso se largó".

Más calma

Este lunes, el tapiado del segundo piso fue recibido como un alivio por parte del vecindario, que llevaba meses denunciando miedo, inseguridad y un fuerte desgaste emocional en todos los vecinos. "Hoy estoy contenta", afirmaba Margarita Puertas, tras los meses de protestas.

La empresa pública había sostenido en abril que la recuperación de las viviendas dependía de los tiempos judiciales y defendía que estaba actuando con celeridad y dentro de la legalidad.

En ese contexto, los vecinos interpretan el cierre de este lunes como la señal de que ese procedimiento ha dado un paso definitivo.

Reivindicación vecinal

Pese al alivio, los residentes insisten en que su movilización no termina aquí. Su objetivo, explican, es que estos inmuebles vuelvan a destinarse a "personas que lo necesiten pero que respeten las normas de convivencia y sepan vivir en comunidad".

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Ese es ahora el mensaje que quieren dejar sobre la mesa después de meses de tensión en el edificio. Los vecinos celebran que esta noche dormirán más tranquilos, pero también subrayan que seguirán vigilantes para que el episodio no vuelva a repetirse.