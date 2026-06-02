Un asturiano captura el "campanu" de Cantabria, que se queda un restaurante de Santander por 6.500 euros

Alfonso Caso Llano capturó este sábado 30 de mayo el Campanu de Cantabria en el pozo Bejaruco, en el río Nansa, en una jornada a la que, según él mismo relata, ni siquiera pensaba acudir con la caña. El salmón, una hembra de 4,72 kilos de peso y 79 centímetros de longitud, fue precintado en Pesués y subastado este domingo en el restaurante "El Nuevo Molino", en Puente Arce, donde el Bar del Puerto de Santander se hizo con la pieza por 6.500 euros tras una puja en la que participaron cinco establecimientos.

Una salida inesperada

La captura se produjo hacia las 19.30 horas y tuvo mucho de imprevisto. "No tenía pensado ni siquiera ir a pescar aquel día”, explicó Caso. Esa salida improvisada acabó convirtiéndose en una jornada histórica para el pescador de Colombres.

Alfonso acudió al río acompañando a Luciano Fernández "Cianín", vecino de Molleda, quien hizo de ganchero y con quien compartirá el premio de la subasta: "Fue él quien me llamó para ir con al Nansa". Ya en el río, el desenlace fue rápido. "Al poco tiempo de estar por allí, vi el salmón, le eché y lo pesqué", resumió.

Una pelea corta

El pescador aseguró que apenas tardó en cobrar la pieza. "Aproximadamente 5 o 6 minutos", precisó. A su juicio, el estado del río resultó determinante para que el combate fuese breve. "Fue rápido, porque en el Nansa, con el caudal bajo como está, el salmón pelea poco", afirmó. La captura se produjo "con una quisquilla cocida".

Precinto y subasta

Tras la pesca, el ejemplar fue trasladado a Pesués para su precintado, paso previo a la tradicional subasta. La puja se celebró este domingo en el restaurante de Puente Arce “El Nuevo Molino”, en un acto público que, según el propio pescador, reunió a numerosos asistentes.

"Fue en un acto muy bonito. Había mucha gente", relató Caso Llano. La subasta arrancó con una cantidad de salida fijada de 2.000 € aportados por el Ayuntamiento. Finalmente, tras la puja entre cinco establecimientos, el Restaurante del Puerto de Santander se adjudicó el Campanu por 6.500 euros.

Una pieza que se resistía

Para Alfonso Caso Llano se trata de una captura especialmente simbólica. Hasta ahora no había logrado hacerse con un Campanu, aunque sí había pescado varios salmones destacados en el Cares. "Yo había pescado cuatro segundos salmones del Cares, pero nunca había pescado un campanu", recordó.

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La tradición incluso tenía un precedente en su propia familia. "Mi hermano sí había pescado un campanu en 2005 y bueno, era algo que se me resistía, pero mira, una casualidad", señaló. Esa casualidad, nacida de una llamada imprevista y de una visita sin planes cerrados al Nansa, acabó convirtiéndose en una de las noticias de la temporada salmonera cántabra.