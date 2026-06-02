Cangas de Onís divulga sobre prevención, con una charla en torno a la próstata y sus problemas

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acogió este martes la conferencia "La próstata: lo que conviene saber", una cita divulgativa en la que el urólogo cangués Francisco Juárez del Dago puso el foco en la información clara, la detección precoz y la necesidad de desterrar los tabúes que todavía rodean a la salud masculina. El especialista planteó la sesión como un encuentro pensado para cualquier ciudadano, sin necesidad de conocimientos médicos, con el objetivo de explicar de forma sencilla qué es la próstata, para qué sirve y cuáles son los principales problemas que puede presentar.

"El enfoque es totalmente divulgativo", resume el médico, que definió la charla como una explicación de "lo que conviene saber sobre la próstata a un ciudadano sin preparación médica ni científica: qué es, para qué sirve y qué le puede pasar". Juárez del Dago ordena ese contenido en "tres grandes líneas: que se inflame, que crezca (hiperplasia benigna) o que le salga un tumor maligno (cáncer)".

Prevención

Uno de los mensajes centrales de la intervención es la importancia de revisar la próstata antes de que aparezcan complicaciones. El urólogo sostiene que, salvo que existan síntomas previos, "cualquier varón por encima de los 44 años debería chequear su próstata una vez al año", una recomendación que, según recordó, su equipo ya defendía hace décadas y que hoy cuenta con respaldo científico.

El especialista advirtió además de que muchos hombres siguen retrasando la consulta por una mezcla de desconocimiento, sensación de falsa juventud y recelos culturales ante la exploración. "A las nuevas generaciones les cuesta dar el primer paso simplemente porque creen que eso no es para ellos y esperan a tener problemas", señaló.

Mitos

La conferencia también busca rebajar el miedo que suele acompañar a cualquier conversación sobre esta glándula, especialmente cuando aparece la palabra cáncer. "Hay mucho mito de que si uno tiene un cáncer se tiene que morir, y afortunadamente, ya no es así”, afirmó Juárez del Dago, que insiste en explicar estas patologías de una manera "comprensible" y a la vez "tranquilizadora".

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Vuelta a casa

Natural de Cangas de Onís y recién retirado de la actividad asistencial tras más de medio siglo de ejercicio, Juárez del Dago enmarca esta conferencia en una nueva etapa centrada en la universidad, la divulgación y la cooperación sanitaria. "El adiós en conferencia lo hago allí, en Cangas de Onís”, señaló el urólogo, que dejó además espacio para preguntas del público y facilitó un correo electrónico para resolver dudas de forma más privada.