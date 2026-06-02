Así celebrarán algunos museos e instalaciones el Día del Medio Ambiente

Los cuatro equipamientos culturales del Principado se sumarán los días 6 y 7 de junio al Día del Medio Ambiente con talleres y actividades centradas en la naturaleza y la sostenibilidad dirigidas a público familiar e infantil.

La programación se desarrollará en el Museo del Jurásico de Asturias, el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano y el Parque de la Prehistoria de Teverga, todos ellos gestionados por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

En el MUJA

El MUJA acogerá cuatro propuestas para familias de la mano de Picatuero Naturaleza. El sábado 6 de junio habrá un taller de identificación de insectos a las 11.00 horas, con vasos lupa y guías para reconocer distintas especies, y otro de huellas y rastros a las 12.30 para conocer el comportamiento y los hábitos de los animales más comunes del entorno.

La programación continuará el domingo 7 con un taller de observación de aves a las 11.00 horas, apoyado en prismáticos y guías de campo, y con otra actividad a las 12.30 para aprender a construir comederos y cajas nido que sirvan de refugio seguro para alimentarse y anidar.

Centro Tito Bustillo

En el Centro Tito Bustillo, los niños de 4 a 11 años podrán crear el sábado 6, a las 12.00 horas, una cabeza de bisonte prehistórico que después decorarán con pintura, papel y otros materiales sostenibles.

Centro del Prerrománico Asturiano

Ese mismo día, a las 17.00 horas, el Centro del Prerrománico Asturiano ofrecerá para público infantil a partir de 5 años el taller Los estados del agua, una actividad basada en el ciclo hídrico en la que se realizarán experimentos sencillos para explicar cómo cambia de estado este recurso esencial para la vida y el planeta.

En el Parque de la Prehistoria de Teverga

El Parque de la Prehistoria de Teverga organizará junto a la Fundación Oso de Asturias un paseo guiado por el exterior del equipamiento el sábado 6 a las 12.30 horas. El recorrido, bajo el nombre Los rincones del oso, permitirá conocer la flora, la fauna y los principales ecosistemas del entorno del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

Además, el reparto de plantones será otra de las acciones previstas para el fin de semana. El Centro Tito Bustillo, el Parque de la Prehistoria de Teverga y el Centro del Prerrománico Asturiano entregarán árboles autóctonos asturianos hasta agotar existencias, en colaboración con la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

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Las actividades cuentan con plazas limitadas y la información detallada puede consultarse en las páginas web de cada uno de los equipamientos.