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Llanes busca coordinar con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico las actuaciones en los cauces del municipio

Ayuntamiento llanisco y organismo estatal discuten una fórmula de colaboración para mejorar la gestión de los recursos fluviales

El alcalde de Llanes y técnicos municipales de Llanes junto al comisario de aguas y el jefe del servicio técnico de Dominio Público Hidráulico

El alcalde de Llanes y técnicos municipales de Llanes junto al comisario de aguas y el jefe del servicio técnico de Dominio Público Hidráulico / Ayuntamiento de Llanes

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María Terente Nicieza

Llanes

El Ayuntamiento de Llanes y la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico dieron ayer un paso más en la elaboración de un convenio con el que ambas administraciones pretenden intervenir de forma conjunta en las cuencas fluviales del municipio. El objetivo es ordenar esas actuaciones con una programación anual que permita mejorar la gestión de los recursos públicos.

Convenio

La reunión de trabajo se celebró en el Ayuntamiento de Llanes. En el encuentro participaron, por parte del Consistorio, el alcalde, Enrique Riestra; la concejala de Medio Rural, María del Mar García Po; y el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, además de técnicos municipales. En representación de la Confederación Hidrográfica asistieron el Comisario de Aguas, Alejandro Barriuso Mediavilla, y el jefe del servicio técnico del área de Dominio Público Hidráulico, Manuel García Rodríguez.

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Planificación

La intención es fijar una planificación anual de actuaciones en los cauces del concejo. Ese modelo de trabajo busca seguir una pauta similar a la que el Ayuntamiento de Llanes aplica ya en otros servicios municipales, como el desbroce de caminos y espacios públicos, el bacheo de viales, el mantenimiento de la jardinería o la conservación de los colegios. La previsión es que esa coordinación permita una intervención más eficaz y ordenada en materia hidráulica.

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