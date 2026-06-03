Abierta la renovación de cuotas de socios de San Antoniu, en Cangas de Onís
Las fiestas locales comienzan este viernes 5, tendrán su día grande el próximo día 13, y se prolongarán hasta el domingo 21
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Estos días se encuentra abierto el kiosco de la plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de Cangas de Onís, para que los socios de San Antoniu puedan renovar la cuota del presente ejercicio 2026 o bien darse de alta, así como también adquirir el pañuelo y la camiseta conmemorativa de las fiestas patronales. El horario de atención al público es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00.
Las fiestas de San Antoniu comienzan este viernes 5, tendrán su día grande el próximo día 13, y se prolongarán hasta el domingo 21.
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