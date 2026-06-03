Cerca de 400 jóvenes atletas de entre 7 y 14 años participarán en Llanes en una de las competiciones de atletismo base más importantes del norte de España
La XIV Reunión Atlética "Memorial José Ignacio Balmori 'Zazo'" contará este domingo con la participación de algunos de los mejores clubes de Asturias y Cantabria
El Club Oriente Atletismo (COA), en colaboración con la Federación Asturiana de Atletismo y el Ayuntamiento de Llanes, ha convocado para este domingo la XIV Reunión Atlética de Llanes "Memorial José Ignacio Balmori 'Zazo'", una de las competiciones de atletismo base más importantes del norte de España.
La cita tendrá lugar en la pista municipal de atletismo de Posada de Llanes, de 10:20 a 13:35 horas, y reunirá a cerca de 400 atletas pertenecientes a algunos de los mejores clubes de Asturias y Cantabria. La competición está dirigida a las categorías sub-10, sub-12 y sub-14, con participantes de entre 7 y 14 años.
Veintidós pruebas
Durante la jornada se disputarán 22 pruebas, distribuidas entre las especialidades de medio fondo (500 y 1.000 metros), velocidad, lanzamiento de peso, salto de longitud y salto de altura, ofreciendo a los jóvenes deportistas la oportunidad de demostrar su talento en diferentes disciplinas atléticas.
Además del componente competitivo, el evento mantendrá su carácter formativo y de convivencia, valores que caracterizan al atletismo base. Una vez finalizada la competición, se celebrará una comida de hermandad entre todas las escuelas deportivas del Club Oriente Atletismo. Asimismo, los más jóvenes podrán disfrutar de diversas actividades lúdicas organizadas por el club, entre ellas hinchables y una fiesta de la espuma, poniendo el broche final a una jornada de deporte y compañerismo.
Futuras promesas
Con la celebración de esta reunión atlética, el COA dará por concluida la temporada 2025-2026 de sus escuelas deportivas, cerrando un nuevo curso marcado por el crecimiento de la cantera y la promoción de los valores del deporte entre los más jóvenes. La organización invita a familiares, aficionados y público en general a acercarse a Posada de Llanes para disfrutar de una mañana de atletismo y apoyar a las futuras promesas de este deporte.
El evento ha sido presentado esta mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Llanes, con participación del alcalde de Llanes, Enrique Riestra; la concejala de Deportes, Mónica Remis, así como de Paco Martínez Soliño y Daniel Rodríguez, presidente y secretario, respectivamente, del Club Oriente Atletismo.
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