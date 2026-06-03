Comienza la novena a San Antonio, en Cangas de Onís

Con la misa a las 8.00 horas, en la capilla donde se venera al santo patrón cangués, arrancará este jueves el novenario a San Antoniu, en el popular barrio de Cangas de Arriba, al pie del robledal, la cual se dilatará hasta el próximo día 12, víspera del día grande de las fiestas canguesas. Las misas en la iglesia parroquial Santa María de la Asunción serán a las 19.00 horas, durante ese mismo periodo.

El 13 de junio, sábado, "día grande", la misa en la vetusta ermita de San Antoniu se oficiará a las 10.00 horas para, una vez finalizada, bajar al santo en procesión hasta la iglesia parroquial Santa María de la Asunción. A las 12.00 horas, habrá misa solemne en el templo parroquial, cantada por el Coro Peñasanta-Ramón A. Prada, y posterior procesión del santo hasta su ermita, en el robledal, acompañada de la banda de gaitas.

Por otra parte, los párrocos de Cangas de Onís, Diego Macías Alonso y Joao Octavio Da Silva, han abierto un plazo de inscripción para todos aquellos, hombres y mujeres, que tengan un ofrecimiento a San Antoniu y quieran tener la oportunidad de portar el santo en la procesión del 13 de junio (bajar de la capilla a la iglesia y el recorrido inverso).

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Para inscribirse pueden hacerlo martes, miércoles y jueves, del 5 al día 11 de junio, en horario de 17.30 a 18.30, en el despacho de la parroquia, o bien por WhatsApp: 696074097 (Diego Macías) y 658809255 (Moisés Martínez).