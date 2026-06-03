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La Mancomunidad Llanes-Ribadedeva adjudica un servicio de Psicoasesoría para adolescentes

La Asociación El Patiu gestionará el servicio por 44.000 euros y una duración de tres años para jóvenes de 11 a 17 años

Por la izquierda, Priscila Alonso, Laura Merino y Miguel Arsenio Sánchez Pérez.

Por la izquierda, Priscila Alonso, Laura Merino y Miguel Arsenio Sánchez Pérez.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

La Mancomunidad de Llanes-Ribadedeva ha adjudicado el nuevo servicio de Psicoasesoría destinado a adolescentes de entre 11 y 17 años empadronados en ambos concejos. Lo hace por 44.000 euros y para un periodo de tres años, siendo la adjudicataria la Asociación El Patiu.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer apoyo informativo, orientación y asesoramiento en materia de bienestar emocional y psicológico, sin que ello constituya un servicio de terapia psicológica propiamente dicho, sino un recurso de prevención y acompañamiento.

Atención presencial y online

El contrato del Servicio de Psicoasesoría para Adolescentes de la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de una prórroga anual adicional. El servicio se prestará durante 13 horas semanales, distribuidas entre atención presencial individualizada, apoyo online a través de herramientas como WhatsApp o videollamadas, y la realización de charlas y talleres de sensibilización dirigidos prioritariamente a los jóvenes, y de forma secundaria a familias y profesionales.

La atención presencial se organizará de manera rotatoria: los jueves en las localidades de Posada, Nueva y Ribadedeva, y los viernes en Llanes, con un mínimo de ocho horas semanales dedicadas a la atención individualizada. Cada usuario podrá acceder a un máximo de tres sesiones por trimestre escolar, con una duración máxima de una hora por sesión.

Recurso estable de apoyo

El servicio se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social y está financiado con cargo al presupuesto de la Entidad Local. Con este servicio, la Mancomunidad pretende dar respuesta al aumento de los problemas de salud mental en la adolescencia, así como a las dificultades en el ámbito familiar, social y de consumo de sustancias, mejorando la autoestima, reduciendo conductas violentas y ofreciendo un recurso estable de apoyo tanto a los jóvenes como a sus familias y a los profesionales que trabajan con ellos.

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El nuevo servicio se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Llanes, con presencia de Priscila Alonso y Miguel Arsenio Sánchez Pérez, concejales de Servicios Sociales de Llanes y Ribadedeva respectivamente, y de Laura Merino, la psicóloga que prestará el servicio.

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