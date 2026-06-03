La plantilla de Nestlé en Piloña dice basta: irá a la huelga este jueves tras fracasar la última negociación con la empresa

Los trabajadores de la fábrica de Nestlé en Sebares (Sevares, Piloña) han dicho basta: irán a la huelga desde este jueves a las seis de la mañana hasta el viernes a la misma hora, tras fracasar la reunión celebrada este miércoles en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en Oviedo. El paro supone un nuevo paso en el conflicto abierto por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa, que afecta a 301 trabajadores en España y, en principio, a cuatro en la planta piloñesa.

Sin acuerdo

La convocatoria fue acordada por los representantes de la plantilla después de constatar que las últimas concesiones de la empresa no cubren sus expectativas.

Elena Fernández, presidenta del comité de empresa y de CC OO, resume así el resultado de la negociación: "Las concesiones de la empresa se reducen a seis personas menos en el total del ERE, a excluir a las familias monoparentales, a las personas con una discapacidad del 33 por ciento y a uno de los miembros de la pareja si los dos están afectados".

La concentración de este miércoles en Sebares. / M. T. N.

Fernández sostiene que esos cambios no modifican el fondo del ajuste planteado por Nestlé. "Eso no satisface las expectativas de los trabajadores", afirmó.

Paro de 24 horas

Ante esa falta de avances, la plantilla de Sebares ha decidido endurecer las movilizaciones. "Por eso hemos convocado una huelga de 24 horas desde este jueves a las seis de la mañana hasta el viernes a la misma hora", señala Fernández.

La medida se enmarca en una respuesta coordinada en los distintos centros de la compañía. En Galicia, los trabajadores de la fábrica mantienen ya una huelga indefinida; en La Penilla, en Cantabria, se desarrollan paros de dos horas por turno; y el resto de plantas se sumará a la huelga con el mismo formato anunciado en la fábrica piloñesa.

Próximos pasos

Una vez concluido el paro, se abrirá un nuevo escenario. "Si el viernes no hay ningún avance, los representantes de todas las fábricas del país nos reuniremos para decidir los próximos pasos", avanzó Fernández.

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La plantilla de Sebares viene manteniendo concentraciones semanales desde que arrancaron las protestas en los centros de Nestlé de toda España, el pasado 15 de mayo.