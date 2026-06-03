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Veintidós niños y niñas reciben la Primera Comunión en Cangas de Onís

La iglesia parroquial Santa María de la Asunción en Cangas de Onís acogió dos ceremonias separadas para la celebración del sacramento

Varios de los niños que tomaron la primera comunión.

Varios de los niños que tomaron la primera comunión. / J. M. Carbajal

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Día de Primera Comunión en la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en la ciudad de Cangas de Onís, donde veintidós niñas y niños recibieron ese sacramento. Eso sí, hubo dos grupos, uno a las 12.00 y otro a las 13.00. Las misas fueron oficiadas por el párroco local, Diego Macias Alonso.

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