Veintidós niños y niñas reciben la Primera Comunión en Cangas de Onís

Día de Primera Comunión en la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en la ciudad de Cangas de Onís, donde veintidós niñas y niños recibieron ese sacramento. Eso sí, hubo dos grupos, uno a las 12.00 y otro a las 13.00. Las misas fueron oficiadas por el párroco local, Diego Macias Alonso.