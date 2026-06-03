Veintidós niños y niñas reciben la Primera Comunión en Cangas de Onís
La iglesia parroquial Santa María de la Asunción en Cangas de Onís acogió dos ceremonias separadas para la celebración del sacramento
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