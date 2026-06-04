Conflicto en los lagos de Covadonga: Cangas de Onís exige al Principado la reparación urgente del tramo de carretera que Enol y La Ercina
El deterioro del firme en la carretera de Buferrera a La Tiese afecta a miles de visitantes, ganaderos y trabajadores, y la solución se demora a pesar de las advertencias municipales que comenzaron hace varios años
"Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís exigimos al Gobierno del Principado de Asturias la reparación urgente del tramo de la carretera entre Buferrera (Lago Enol) y La Tiese (Lago La Ercina)", exige el alcalde, José Manuel González Castro (PP). "El deterioro del firme supone un problema de seguridad que ya ha sido advertido por la Policía Local y el propio Ayuntamiento. Afecta a vecinos, ganaderos, taxistas, trabajadores y visitantes. Pedimos que esta actuación se ejecute con la máxima rapidez y antes del inicio del verano. Llevamos mucho tiempo esperando", añade.
La vía en cuestión es un ramal de la carretera autonómica CO-4, que asciende desde Covadonga hasta los Lagos de Covadonga. La totalidad del trazado discurre por el parque nacional de los Picos de Europa, lo que somete a cualquier intervención a un estricto régimen normativo.
Millón y medio de visitantes
El tramo específico entre el lago Enol y La Tiese posee una longitud de aproximadamente 1.250 metros y una anchura de 5 metros. Su destino final, La Tiese, se sitúa en las inmediaciones del lago La Ercina. El acceso rodado a este espacio protegido, que atrae anualmente a más de millón y medio de visitantes, se encuentra sometido a severas restricciones de tráfico durante gran parte del año, en las que el acceso solo se permite mediante transporte público autorizado.
La problemática del firme en este tramo no es nueva. En mayo de 2018, el entonces consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, reconoció públicamente que el estado de conservación de este vial era "muy deficiente", con un firme de más de veinte años de antigüedad y lleno de baches. El consejero explicó en sede parlamentaria que la no inclusión de este segmento en una reparación integral de la CO-4 había sido "intencionada". El plan del Gobierno era "desafectar del dominio público viario ese segundo tramo" y repararlo conforme a una nueva funcionalidad: un uso restringido, reservado a vehículos autorizados, personas con movilidad reducida y clientes del negocio hostelero existente en la zona.
Actuaciones de "rebacheo"
Con posterioridad a este anuncio, se realizaron actuaciones provisionales de "rebacheo" (parcheo) en 2018. Sin embargo, el proyecto integral no se ejecutó, y en los años siguientes las quejas de taxistas, turistas y ganaderos fueron recurrentes debido a la presencia de grandes baches y al profundo deterioro del firme, que algunos usuarios calificaban como "un verdadero peligro" y una imagen "lamentable" para un parque nacional.
El tramo continúa en la actualidad en un "estado deplorable". La gravedad de la situación se recoge en un informe de la Policía Local de Cangas de Onís, elaborado en julio de 2024, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. El documento alerta de la existencia de "riesgo para la circulación" debido a "numerosas imperfecciones en la vía, como baches en la calzada de rodadura, hundimientos de los arcenes, y rotura y perdida del material del pavimento", todo lo cual "dificulta el tránsito de vehículos y viandantes".
Reclamación "histórica"
Paradójicamente, la Consejería de Fomento del Principado ha obtenido la autorización del Parque Nacional para acometer obras de mejora en once tramos de la carretera CO-4, con una inversión de casi 700.000 euros. Sin embargo, las obras planificadas no incluyen el tramo entre el lago Enol y La Tiese, una reclamación que el Ayuntamiento de Cangas de Onís considera "histórica" y que el regidor local denuncia como "desoída" por el Gobierno autonómico. De hecho, el Ayuntamiento ha manifestado su oposición a los presupuestos del parque nacional de los Picos de Europa por no haber incluido esta actuación, a la que califica de "emergencia".
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