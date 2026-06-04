Decenas de devotos en el primer día de la novena a San Antoniu, en Cangas de Onís

Decenas de devotos y feligreses asistieron a las 8.00 horas de este jueves, 4 de junio, a la primera misa de la novena a San Antoniu, en la vetusta ermita del santo patrón de Cangas de Onís, localizada en el barrio de Cangas de Arriba, donde, además, dispusieron de una amplia carpa para resguardarse de las inclemencias meteorológicas. El novenario se dilatará hasta el próximo día 12, víspera del día grande de las fiestas canguesas. Por otra parte, las misas en la iglesia parroquial Santa María de la Asunción serán a las 19.00 horas, durante ese mismo periodo.