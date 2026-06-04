Desconvocada la huelga en Nestlé, pese a que se mantienen los cuatro empleos de Piloña recogidos en el ERE

Los trabajadores de la fábrica de Nestlé en Sebares (Sevares, Piloña) han desconvocado la huelga de 24 horas prevista para este jueves después de que el comité de empresa aprobase el acuerdo alcanzado con la dirección, que rebaja de 301 a 242 el número de afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE). El expediente afectaba inicialmente a 301 trabajadores en España y, en principio, a cuatro en Sebares.

El pacto fue respaldado por 13 votos a favor y 2 en contra y quedará firmado este jueves, según explicó Elena Fernández, presidenta del comité de empresa y representante de CC OO. "No se pudo evitar el ERE; se rebajó el número y se mejoraron las condiciones", señaló la portavoz, afectada por la permanencia de los 4 puestos de Sebares recogidos en el ERE.

Ratificación

Fernández explicó que el comité aceptó la propuesta final de la empresa por la mejora de las condiciones económicas y por la reducción del impacto global del ajuste. "Se ha aceptado el acuerdo que ha ofrecido la empresa porque hay bastantes mejoras económicas y porque bajaron el número de empleados afectados", afirmó.

La desconvocatoria del paro, por tanto, pasa a ser definitiva y cierra, al menos por ahora, la escalada de movilizaciones que la plantilla venía manteniendo en la planta piloñesa. El comité considera que el acuerdo no evita el ERE, pero sí mejora de forma sensible las condiciones de salida y amplía la protección para algunos colectivos.

Mejoras

Entre las novedades pactadas, quedarán fuera del expediente las personas con discapacidad igual o superior al 33%, las mujeres víctimas de violencia de género, las familias monoparentales, y las parejas que trabajen los dos en la empresa, es decir, los casos en los que trabajan en la empresa cónyuges o parejas de hecho se protegerá al menos, a uno de los dos miembros.

También se han mejorado las condiciones económicas para quienes finalmente abandonen la empresa “se subieron las primas de antigüedad y las primas por edad", explicó Fernández, garantizando en el caso de los trabajadores de más edad, una cobertura más prolongada. "Los porcentajes del salario bruto son más altos y se extienden hasta los 63 años", indicó.

El caso de Sebares

Pese al acuerdo, los cuatro afectados de la fábrica de Sebares siguen dentro del ERE. Fernández precisó que la situación de estos trabajadores mejora en parte, ya que la propuesta inicial de pasar a ser fijos discontinuos se sustituye ahora por la posibilidad de continuar como fijos, aunque con categoría de obrero y la correspondiente rebaja salarial.

"Quedarían como fijos, pero como obreros", señaló. La otra alternativa es entrar en una bolsa de recolocación para optar a vacantes en otras plantas de la compañía, una salida que el comité ve más viable en centros grandes que en una factoría como la de Piloña.

El acuerdo incluye además una cláusula de voluntariedad limitada: las salidas voluntarias solo podrán cubrir puestos de la misma categoría profesional y con funciones equivalentes. "Solo se podrá preguntar entre empleados de la misma categoría: empleados entre empleados y obreros entre obreros", resumió Fernández.

Calendario

La aplicación del expediente se hará de forma escalonada, en tres tandas: una primera en julio, otra en diciembre y una tercera en marzo del próximo año. La empresa comunicará cada salida con 15 días de antelación, aunque el comité reconoce que todavía no sabe en cuál de esas fases quedarán encuadrados los cuatro trabajadores de Sebares.

Esa incertidumbre está marcando el ambiente en la planta. "El ambiente es malo, porque vienes a trabajar sabiendo que tienes muchas papeletas de ser tú", lamentó Fernández, que subrayó además el peso relativo de esos cuatro afectados en una fábrica con una plantilla de entre 60 y 80 empleados.

Incertidumbre

El comité evita por ahora concretar los puestos exactos perjudicados en Sebares para no identificar antes de tiempo a las personas afectadas, mientras no se abra el proceso de voluntariedad. La empresa, por su parte, ejecutará las salidas en función de la rapidez con la que pueda redistribuir las tareas de esos puestos.

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"No sabemos en cuál de esos plazos saldrán los de aquí. Todo va a depender de la agilidad de la empresa para poder repartir el trabajo de estas personas", advirtió Fernández. Esa falta de certezas deja en suspenso el futuro inmediato de los cuatro trabajadores de la planta asturiana, pese a la firma del acuerdo.