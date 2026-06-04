La evaluación ambiental del proyecto del abastecimiento de Guadamía, en Ribadesella, sometida a información pública
El Gobierno de Asturias destinará 1.328.433 euros a mejorar el servicio, con un proyecto ideado, principalmente, para afrontar la escasez estival.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha iniciado el trámite de información pública para la evaluación de impacto ambiental del proyecto de refuerzo del abastecimiento de agua del polígono industrial de Guadamía, en Ribadesella. El anuncio se ha publicado este jueves en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA).
El diseño, que busca adaptar las instalaciones a los efectos del cambio climático, contempla la captación de recursos hídricos subterráneos en el entorno de Guadamía y la ejecución de nuevas instalaciones de potabilización y otras infraestructuras necesarias para su incorporación al sistema de abastecimiento.
La actuación, que cuenta con una inversión prevista de 1.328.433 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá garantizar el suministro de agua todo el año, especialmente en verano, cuando se reduce el caudal y aumenta la población. Además, se mejorará tanto la cantidad como la calidad de los recursos hídricos.
La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de Asturias para modernizar y digitalizar el ciclo integral del agua y reforzar la seguridad de los sistemas de abastecimiento más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. También pretende asegurar el suministro de agua potable en condiciones de calidad y continuidad.
Con la publicación en el BOPA se abre un periodo de 20 días hábiles para que administraciones públicas, entidades y ciudadanía puedan consultar la documentación ambiental y formular observaciones. Una vez concluido este trámite y analizadas las aportaciones, continuará la tramitación del expediente de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
"Este proyecto tiene una importante dimensión social y medioambiental, ya que contribuye a la cohesión territorial, la adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía", ha señalado el Gobierno del Principado.
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