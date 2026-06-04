Recogen más de 117 kilos de residuos en La Playina del río Sella, en Cangas de Onís

El bucólico paraje natural de La Playina, en el río Sella a su paso por Cangas de Onís, fue el escenario elegido en la mañana de hoy, jueves, para conmemorar el Día del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio. El Club Cangas de Onís Atletismo –entidad organizadora de la Media Maratón ‘Ruta de la Reconquista’, la Fundación Real Sporting y voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners se unieron en esta oportunidad a Mares Circulares para realizar una intervención de recogida de basuras –destacando sobremanera escombros de obra- en la margen derecha del Sella. En total se han conseguido retirar un total de 117,62 kilos de residuos.

Mares Circulares es una iniciativa impulsada por Coca-Cola en España y Portugal, nacida en 2018, que cuenta con la colaboración de las asociaciones Chelonia y Vertidos Cero, la Fundación Ecomar, Fundación Aula del Mar Mediterráneo; Liga para a Protecção da Natureza (LPN), así como la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Más de 7.000 voluntarios en España

En el conjunto de España, Mares Circulares realizó 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos en España durante 2025, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos. Además, se llevaron a cabo 7 intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas participaron en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana: 61.670 voluntarios han participado en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos.

Estudios científicos

Este programa también ha apoyado el desarrollo de proyectos científicos e iniciativas emprendedoras que proponen soluciones al problema de la basura marina con enfoque en la economía circular. En total se han reconocido 18 estudios científicos y diez start-ups. Además, como parte de su compromiso de sensibilización de la ciudadanía en la importancia del reciclaje y la reutilización, se han impartido cursos de formación y sensibilización a más de 94.300 personas en más de 230 municipios.

Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, destacó “la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actual para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular.

Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta”.

Problemas ambientales

“En Coca-Cola somos conscientes de que los envases son una parte fundamental de nuestro negocio, pero también sabemos que una gestión inadecuada puede derivar en problemas ambientales. Por ello, en 2018, pusimos en marcha uno de nuestros proyectos más ambiciosos, que nos permite de manera integral trabajar por la conservación de nuestros mares y océanos con una actuación que conecta el territorio con las personas”, afirma Esther Morillas, vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

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Mares Circulares está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: ODS 12 (Producción y Consumo responsables), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 14 (Vida submarina) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).