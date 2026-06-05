El alcalde de Ribadedeva recurre la anulación de su sueldo por el Tribunal Superior de Asturias por las denuncias de PP y PSOE

"Nunca quise cobrar un sueldo y, de hecho, mi primera propuesta fue que todos los representantes municipales cobráramos solo dietas por asistencia a plenos, y todos las mismas cantidades". El alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez, considera "injusto" que la oposición (PSOE y PP) hayan denunciado ante los tribunales su liberación, aun a sabiendas de que es la única de la Corporación y supone 18.200 euros al año (14 pagas de 1.300 euros), mientras que los sueldos de los dos liberados con el anterior gobierno municipal, del PSOE, suponían un gasto de "unos 80.000 euros al año".

Jorge Martínez, de Juntos por Ribadedeva, ha visto como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado nula por dos veces su liberación y, por lo tanto, su sueldo, tras los recursos presentados por PP y PSOE. Ha recurrido ambas resoluciones. El Alcalde achaca esta situación al error del funcionario que convocó la sesión plenaria en la que se abordó su liberación.

Devolver el dinero

Si una sentencia firme lo dispone, está dispuesto a devolver el dinero percibido irregularmente, que la oposición estima en más de 60.000 euros. No obstante, Martínez considera que la Administración "no se puede lucrar" de su tiempo, y que "deberá valorar" el tiempo que ha trabajado como alcalde desde su nombramiento.

El Alcalde explica que en el pleno de organización, el 17 de julio de 2023, llevó una propuesta para que no hubiera ninguna liberación y que, a cambio, todos los concejales cobraran unas dietas "altas" por asistencia a plenos: 200 euros. Según su versión, al PP le había parecido previamente "bien" esta opción, pero en el pleno votó en contra y aseguró que era "obligatorio tener al menos una liberación".

El conflicto, en el Supremo

En el siguiente pleno, el 31 de agosto de 2023, el Alcalde asegura que llegó con un "acuerdo hablado con el PP" para su liberación parcial al 50 por ciento, con un sueldo de 1.300 euros al mes y 14 pagas. Pero el PP volvió a votar en contra, según Martínez, "alegando que faltaban dos concejales del PSOE, que estaban de vacaciones". Según su versión, ese fue el inicio del conflicto que ahora debe dilucidar el Tribunal Supremo.

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El TSJA declaró nula la liberación de Jorge Martínez en dos ocasiones, tras los recursos de PSOE y PP, al considerar que la convocatoria del pleno extraordinario solo mencionaba genéricamente las dietas, sin precisar que se iba a decidir la creación de una dedicación retribuida para el Alcalde. Esa omisión, según la sentencia, vulnera el derecho de los concejales a participar con información suficiente en las decisiones del pleno, un derecho reconocido en la Constitución. La nulidad es radical y, como explican los jueces, no se subsana porque durante la sesión se debatiera el asunto.